Bursa Hayvanat Bahçesi Nerede? Bursa Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

İnşaat çalışmaları ilk olarak 1997 yılında başlatılan Bursa Hayvanat Bahçesi, aileniz ve çocuklarınız ile birlikte doğa ve hayvan sevgisi aşılamak amacı ile gidebilecek olduğunuz yerlerin başında gelmektedir.

Bursa Hayvanat Bahçesi Nerede?

Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan Bursa ilinde bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi, Bursa’nın Osmangazi ilçesinin sınırlarında yer almaktadır.

Bursa Hayvanat Bahçesine ulaşım için otobüsleri tercih edebilir ve sorunsuz olarak bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüs ile Bursa Hayvanat Bahçesine gitmek için Bursa merkezden 35A, 15 ve 15E numaralı otobüs hatlarını kullanarak hayvanat bahçesine gitmeniz mümkün olmaktadır.

Bursa Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Bursa Hayvanat Bahçesi içerisinde kendi aracınızı park edebilecek olduğunuz özel bir alan bulunmaktadır. Ücret ödemenizin ardından hayvanat bahçesi içerisinde karşınıza ilk olarak Deniz Sırları Bölümü çıkıyor. Buradaki bölümde deniz canlılarını ve canlıların dünyasına yakından tanıklık etme fırsatı bulunabilmektedir. Hayvanat bahçesinin sağ kısmında ise sürüngen hayvanlar bölümü yer alıyor.

Bu kısımda sürüngen denince akla ilk olarak gelen timsah, yılan, iguana ve kaplumbağa gibi çok sayıda sürüngen hayvan yer almaktadır. Bu bölümün ardından Bursa Hayvanat Bahçesinde karşımıza gölet çıkacaktır. Gölet etrafında özel ve güzel anların yer aldığı fotolar çekilebilir ve eşsiz manzarası altında keyifli zaman geçirebilirsiniz. İleriki kısımlarda ise Afrika Savağı bölümü ve orada aslan, kaplan gibi hayvanlar karşımıza çıkıyor. Hayvanat bahçesinde aynı zamanda zürafalarda bulunmaktadır. Bursa Hayvanat Bahçesinde yer alan hayvanların listesi şu şekilde:

- Balıklar: Kırmızı kuyruklu kedi balığı, astronot balığı, pirana balığı, gümüş aravana balığı.

- Sürüngenler: Sarı anakonda, boa yılanı, tatlı su kaplumbağası, kırmızı yanaklı su kaplumbağası, leopar kaplumbağası, Afrika kaplumbağası, yeşil iguana ve kral piton.

- Kuşlar: Yaz ördeği, ötücü kuğu, Afrika pengueni, imparator kazı, macellan kazı, Sibirya kazı, kırmızı piskopos, cennet papağanı, sultan papağanı, hünkari güvercin, saman boyunlu ibis kuşu, sarı altın sülün, gökdoğan, kızıl şahin, mandarin ördeği, gri balıkçıl, flamingo, kuğu, kanada kazı, Amerikan ördeği, siyah kuğu, pekin ördeği, sakarca kazı, suna, angıt, puhu, emu, afrika deve kuşu, beyaz leylek.

- Memeliler: Beyaz gergedan, yerlikara ineği, ova tapiri, kırmızı yakalı lemur, Avrasya vaşağı, karıncayiyen, kırmızı panda, amur kaplanı, kıl keçisi, pony atı, kırmızı kanguru, tavşan, zebra, kızıl geyik, deve, boz ayı, boz kurt, lama, habeş maymunu, yaban eşeği ve Afrika aslanı.

Bursa Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Bursa Hayvanat Bahçesine giriş için 2 farklı ücret üzerinden işlem yapılıyor. Yetişkinler için giriş ücreti 9 TL olan hayvanat bahçesinde öğrenci giriş ücreti ise 3 TL’dir. Ancak eğitim ve öğretim döneminde öğretmenler eşliğinde Bursa Hayvanat Bahçesine ziyaret yapan öğrencilerden giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Bursa Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Bursa Hayvanat Bahçesi ziyaret saatleri için 3 farklı dönem aralıkları yer almaktadır. Bahar sezonu, yaz sezonu ve kış sezonu olarak ayrılan ziyaret saatleri şu şekilde sıralanıyor:

- Bahar Sezonu: 09.30 ile 19.00 arası. Mart, Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim arası.

- Yaz Sezonu: 09.30 ile 19.30 arası. Haziran, Temmuz ve Ağustos arası.

- Kış Sezonu: 09.30 ile 17.30 arası. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat arası.

Bursa Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Bursa Hayvanat Bahçesinin açık adres bilgileri Soğanlı Mah. Yakın Çevre Yolu 2. KM. Alemdar/Bursa şeklindedir.

- Telefon: 0224 716 33 50 Fax: 0224 716 32 91