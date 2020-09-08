Bursa Fetih Müzesi Nerede? Bursa Fetih Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Bursa Fetih Müzesi Osmanlı İmparatorluğunun ve Bursa Fethinin kuruluş hikayesini üç boyutlu anlatmaktadır.

Bursa Fetih Müzesi Nerede?

Bursa Fetih Müzesi ülkemizde Bursa il sınırları içerisinde Osmangazi ilçesinde yer almaktadır. Bu müze Osmanlı İmparatorluğu kuruluşu ile beraber Bursa Fethini anlatmaktadır. Ayrıca Bursa'da Beylikten Cihan Devletine uzanan bir yolculuğu anlatan Bursa Fetih Müzesi dünyada bulunan tam panaromik en büyük müzesi olarak kabul edilmiştir.

Bursa Fetih Müzesi Tarihçesi

Bursa ilimiz tarih açısından oldukça önemli illerimizden birisidir. Osmanlı Döneminde uzun bir dönem başkentlik yapmıştır. İlin her köşesinde Osmanlı Döneminin izleri ile karşılaşmak mümkündür. Bursa Fetih Müzesi fetihten şehrin Müslüman bir Osmanlı şehrine dönüşümünü anlatmaktadır.

Bu müzeyi özel kılan pek çok özellik bulunmaktadır. Bunlardan birisi en büyük panoramik görüntülerine ev sahipliği yapmasıdır. Bursa Fetih Müzesi Osmangazi Belediyesinin çalışmaları ile 2015 yılında temeli atılmıştır. 2018 yılının Kasım ayında ise sanatsal çalışmaları tamamlanmıştır. Tam olarak açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımı ile 2019 yılında tamamlanmıştır.

Yeni açılmış biz müze olmasına rağmen Bursa Fetih Müzesi şimdiden pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Bursa ve Osmanlının tarihi yolculuğuna çıkaran Bursa Fetih Müzesi ekolojik denge ve binanın enerji verimliliği açısından yeşil bir bina olarak inşa edilmiştir.

Bursa Fetih Müzesi Eserleri

Müze içerisinde dünyanın en büyük panoramik görüntüsü bulunmaktadır. Bu panoramik görüntü Bursa fethinin resmidir. Ayrıca bu resmin kubbe açıklığı 42 metredir. Bunun dışında Osmanlı Devletinin küçük bir beylik olduğu dönemdeki üç kıtayı bürümesini sembolize eden çınar ağacı da panoramik olarak aktarılmıştır.

Bursa Fetih Müzesinin kuruluş amacı Osmanlı Devletinin şehri egemenliği altına alması sonrasındaki sürece tanıklık edilmesi ve Bursa fethinin yeniden yaşatılmasıdır. Bu nedenle müze içerisinde Bursa fethi ile ilgili birçok detay bulunmaktadır. 360 dairelik bir döngü ile inşa edilmiş olması ve panoramik görüntülerin oldukça büyük olmasından dolayı dünyada en büyük panoramik müze olarak kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca müze içerisinde o döneme ait sosyal hayatı belirten tablo ve panoramik görüntüler de yer almaktadır. Osmanlı padişahlarının da tabloları ve bununla birlikte bilgilerde yer almaktadır. Bu nedenle Bursa Fetih Müzesi arşiv niteliği de taşımaktadır.

Bursa Fetih Müzesi Giriş Ücreti

Bursa Fetih Müzesi açıldığı zamandan itibaren pek çok ziyaretçi kabul etmiştir. Bunun dışında ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Bursa Fetih Müzesine ziyaret edilebilmesi için giriş ücretinin de bilinmesi gerekir. Belediye tarafından Bursa Fetih Müzesi çarşamba günü halk günü ilan edilmiştir. Bu nedenle Çarşamba günleri Bursa Fetih Müzesi ücretsizdir. Diğer günler ise Bursa Fetih Müzesine giriş ücreti olarak 5 TL alınmaktadır.

Bursa Fetih Müzesi Ziyaret Saatleri

Bursa Fetih Müzesi Bursalılar ve ülkemiz için büyük bir kazanç olarak görülmektedir. Hem Bursa'nın hem de Osmanlı Döneminin tarihi yolculuğuna çıkaran Bursa Fetih Müzesi 8 bin 300 metrekare alanı ile külliyeyi ifade etmektedir. Bursa Fetih Müzesine ziyaret etmek isteyenlerin merak ettikleri konulardan birisi de ziyaret saatleridir.

Bursa Fetih Müzesi Pazartesi günleri kapalı olmaktadır. Pazartesi günü hariç diğer günlerde ise müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Müzede sabah 09:00 saatinde başlayan ziyaretler 17:00 saatinde sona ermektedir.