Bursa Arkeoloji Müzesi Nerede? Bursa Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bursa Arkeoloji Müzesi günümüzde Bursa ilini ziyaret eden yerli ve yabancı pek çok kişi tarafından ilgi gören bir müzedir. Birden çok sayıda değerli arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır.

Bursa Arkeoloji Müzesi Nedir?

Bursa Arkeoloji Müzesi, Mysia ve Bithynia bölgelerinde bulunmuş olan Milattan Önceki 3000 yıllarından Bizans devrinin sonlarına kadar ki devirlere ait olan eserlerin sergilenmekte olduğu Bursa müzesidir.

Bu müze Türkiye'nin en eski olan üçüncü müzesi olmakta ve 1904 yıllarında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin şubesi olarak kurulan bu müze, 1899 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi ve 1902 yılında Konya Arkeoloji Müzesi'nden sonra gelmektedir. Günümüzde bulunduğu yer Bursa Kültürparkı'nın içinde yer almaktadır.

Bursa Arkeoloji Müzesi Nerededir? Hangi Bölge ve İldedir?

Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa'da bulunan coğrafi konumu bakımından Anadolu'nun kuzeybatısı kısmında, Asya ile Avrupa’nın ise etkileşim alanındaki olan zengin coğrafyası ile tarih öncesindeki çağlardan bugünlere kadar önemini hep korumuş bir müzedir. Bu müze Prehistorik yerleşimin yanı sıra Antik Çağ'da Mysia ve Bithynia Bölgelerinin her zaman için en önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Bursa Arkeoloji Müzesi Eserleri Nelerdir?

Bursa Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan ve yaklaşık olarak 25 bin eser bulunan bir müze olmaktadır. Bu müzedeki eserlerin ortalama 2 bin adedi sergilenmektedir. Müzede sergilenmekte olan eserlerin arasında pek çok değerli kalıntılar bulunmaktadır. Yaklaşık 15 milyon yıl öncesinden kalan fosiller; Kalkolitik Dönem'e ait olan kadın cesedi; Antandros yani Edremit Nekropolü'nden kap kacak ile süs eşyaları; Bursa ovasından bulunmuş olan Greko-Pers mezar steli; Roma dönemine ait olan taş eserleri; Kibele heykelleri ile Athena ve Apollon'a ait olan bronz büstleri; Bizans dönemindeki bronz, gümüş ve pişmiş toprak eserleri ile Arkaik, Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait olan gümüş, altın ve bronz sikkeler bulunmaktadır. Ayrıca Milattan önceki 8000 yılda Roma dönemi ya da Bizans dönemine ait olan bazı tarihi eserler mevcuttur. Bu müzede İlk tıbbi kalıntılar sergilenmektedir. Özel asma katta olan ilk sikke koleksiyonu da Bursa Arkeoloji Müzesi’ nde yer almaktadır.

Bursa Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Bursa Arkeoloji Müzesi'ne eğer Osmangazi ilçeinden gidilmek istenirse, Kentmeydanı AVM önünden otobüse binilmelidir. Eğer Uludağ Üniversitesi'nden gidilmek istenirse, 48 numaralı olan sarı otobüsler aracılığı ile ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca Osmangazi Devlet Hastanesi önünden de E/2 nolu otobüse binerek bu müzeye ulaşım sağlamak mümkündür.

Bursa Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Bursa’nın tarihi müzeleri arasında olan Bursa Arkeoloji Müzesi yerli ve yabancı pek çok turist tarafından çok fazla ilgi çekmektedir. Ayrıca hem Osmanlı Devleti kuruluşu hem de daha geçmişte yaşanmış olan birçok savaş bu bölgede çok değerli bir takım tarihi eserler ve değerli kalıntılar yer almaktadır. Bursa Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 7 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca girişte 18 yaş altındaki kişiler ile 65 yaş üstü Türk vatandaşları ücretsiz olarak Bursa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebilme ve gezebilme imkanına sahiptir.

Bursa Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri Nedir?

Bursa Arkeoloji Müzesi ziyaret saatleri: 08.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 17.00 arasındadır. Ayrıca ziyarete kapalı olan günler: Pazartesi günüdür. Genel olarak tüm müzelerde pazartesi günleri resmi tatildir ve müzeler kapalıdır.