Burdur’da kalmak için 10 neden

1) DÜNYANIN GÖZDESİ

Salda Gölü





Güzelliği ve jeolojik özellikleriyle adını tüm dünyaya duyuran göl, Yeşilova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta. 184 metre derinliğindeki gölün büyüklüğü 44 kilometrekare. Salda Gölü’ndeki mineral ve kaya yapılarının NASA’nın keşif aracı Perseverance’ın indiği Mars’taki Jezero Krateri’ne benzediği, bu nedenle gölün Mars’ın bir zamanlar nasıl olduğuna dair ipuçları verdiği biliniyor. Yüzülebilen gölün kıyısındaki millet bahçesinde konaklama ve günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçları için gerekli her şey mevcut.

2) BİNLERCE YILDIR AKAN ÇEŞME

Sagalassos Antik Kenti





Geçmişi MÖ 3.000’lere uzanan ve 2009’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Sagalassos, zamanında Pisidia’ya başkentlik yapmış bir antik kent. 1.700 metre yüksekte olduğu için bugüne kadar korunmayı başaran kentte Roma hamamları, agoralar, halen suyu akan çeşme, Apollo Tapınağı ve tiyatrosu ilgi çeken noktalardan bazıları.

3) GLADYATÖRLERİN ŞEHRİ

Kibyra Antik Kenti

Lidya ve Roma uygarlıklarının önemli şehirlerinden biri olan antik kentin tarihi MÖ 300’lere uzanıyor. Kentte göreceğiniz müzik evinin zeminindeki Medusa mozaiği dünyada mermer zemine döşenmiş ilk Medusa tasviri olarak biliniyor. Kibyra tarihte gladyatörler şehri olarak anılıyor.

4) SARKIT, DİKİT VE GÖLLER

İnsuyu Mağarası





Merkeze 13 kilometredeki İnsuyu Mağarası, Burdur’un doğal güzelliklerinden… Ülkemizde turizme ilk açılan mağaralardan biri; karstik yapısı nedeniyle sarkıt ve dikitler, dehlizler ve irili ufaklı göllerle ziyaretçilerine yerin altında adeta bir görsel şölen yaşatıyor.

5) ŞEHRİN TARİHİNİ ÖĞRENİN

Burdur Arkeoloji Müzesi





1969’da kurulan müze, çok zengin koleksiyonlara sahip. Burada 20 bini arkeolojik, 34 bini Pers, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ve 4 bine yakını da etnografik olmak üzere 57 binden fazla eser görebilirsiniz. (0248) 233 87 63

6) GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN

Burdur Gölü





Göller Bölgesi’nin kalbi konumundaki en büyük göl olan Burdur, görsel güzelliğinin yanı sıra kuş çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Gölde, nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerine rastlamak, flamingoları doğal ortamında izlemek mümkün. Burdur Gölü’nde günü batırmaksa ayrı bir keyif…

7) KENTİN SİMGELERİNDEN

Saat Kulesi

Burdur merkez Pazar Mahallesi’ndeki saat kulesi 1936’da yapılmış, Ulu Cami’ye 10 metre mesafede. Kesme taşlarla inşa edilen kule, kare planlı ve tepesine kadar merdivenle çıkılabiliyor. Yüksekliği 30 metre.

8) KESİŞİM NOKTASI

Karacaören Baraj Gölü

1989’da yapımı tamamlanan Karacaören Barajı’yla oluşan göl, Aksu Çayı üzerinde; Antalya, Isparta ve Burdur’un kesişim noktasında etkileyici bir manzara sunuyor. Gölde su sporları yapılabiliyor ve çevresinde salaş balık lokantaları var.

9) RUHUNU KORUYAN KONAKLAR

Eski Burdur sokakları

Burdur şehir merkezinde yürüyerek dolaşın. Osmanlı döneminden kalma konaklar, cami, medrese, hamam gibi yapılarıyla Burdur yaşam kültürüne dair izler taşıyan sokaklarda Bakibey Konağı ve Taş Oda en çok dikkat çeken noktalar.

10) GÜZEL FOTOĞRAF İÇİN...

Akçaköy lavanta tarlaları

Yeşilova’daki Lavanta Deresi, Burdur’u ziyaret edenlerin en çok uğradığı yerlerden… Özellikle fotoğrafçıların tercih ettiği tarlalar Türkiye’deki ‘Provence’ diye anılıyor. Tarlaların en büyüğü ise Akçaköy’de.