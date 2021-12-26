Burası neresi?
Fotoğraftaki dünyanın en eski astronomik saat kulesi. Bulunduğu şehrin tam merkezindeki kule Kadanlı Mikulas tarafından 1410’da yapılmış. Efsaneye göre Mikulas saati tamamladıktan sonra benzerini bir başka yere yapmaması için gözleri kör edilmiş. Bugüne kadar birçok kez tamir edilen saat Babil zamanını, eski Bohem zamanını, Alman saatini, Ay’ın evrelerini, Güneş’in burç takımyıldızları boyunca yaptığı yolculuğu gösteriyor.
Fotoğraftaki saat kulesi hangi şehirde biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 26 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Emine Koşulgan (Şeytan Tepesi)