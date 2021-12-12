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Burası neresi?
Seyahat
Haber Giriş: 12.12.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Burası neresi?

Çizgi filmden fırlamış gibi görünen köyün adı Şirakava-go. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki köyün tarihi 17’nci yüzyıla dayanıyor. Mimarisi ve özel çatı dizaynıyla dikkat çeken evlerin tarzına ‘gassho stili’ deniyor. Yüzlerce yıllık bir deneyimin ürünü olan evler, bölge yoğun kar almasına ve depremlerle sarsılmasına karşın esnekliği nedeniyle zarar görmüyor.

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Fotoğraftaki köyün bulunduğu ülkeyi biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 12 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Burası neresi

Geçen haftanın kazananı Tanzer Uçar (Aleksandr Nevski Katedrali)

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