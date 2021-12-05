Burası neresi?

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında ölen Rus askerlerinin anısına inşa edilen katedralin yapımına 1882’de başlanmış ve 1912’de açılmış. Çan kulesinin tepesiyle üstündeki haç som altından. Çanın sesinin 30 kilometre uzaktan duyulduğu iddia ediliyor. 10 bin kişinin bir arada ibadet edebildiği yapı, Balkanlar’daki ikinci büyük katedral.

Fotoğraftaki katedralin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.

Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 5 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Geçen haftanın kazananı Canan Levent (El Castillo)