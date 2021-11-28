Burası neresi?

10 kilometrekarelik alandaki yapı, gözlemevi ve insan kurban alanı olarak kullanıldı. Mayalar için oldukça önemli olan piramitler, şehrin ana meydanının üzerinde yükseliyor. Fotoğraftaki piramidin dört tarafında toplam 364 basamak var; en üst platformdaki son adım, toplamı 365’e, yani bir güneş yılındaki gün sayısına ulaştırıyor. Her merdiven pusulanın dört ana yönünden birine bakıyor.



Fotoğraftaki piramidin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 28 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)



Geçen haftanın kazananı Nihan Kılıç (Zanzibar - Nungwi)





