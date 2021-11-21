Burası neresi?

Renkli Mkokotoni Balık Pazarı, yerel Swahili halkının geleneksel balıkçı tekneleri ve tarihi Portekiz harabeleri en çok ilgi çeken noktalar. Şnorkelle dalış yapmak ve beyaz kumsallarında dinlenmek için de çok uygun. Bu köyde bir de dev okyanus kaplumbağaları için bir rehabilitasyon merkezi var.

Fotoğraftaki köyün adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.

Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 21 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Geçen haftanın kazananı: Günsenin Coşkun (2. Hasan Camisi)