Burası neresi?
Fotoğraftaki cami Fas’ın Kazablanka şehrinde. Fransız mimar Michel Pinseau tarafından tasarlanan yapı, Atlantik kıyısında denizin doldurulmasıyla elde edilen bir alana inşa edilmiş. Aynı anda 25 bin kişinin içeride, 80 bin kişinin avluda namaz kılmasına olanak verecek büyüklükteki caminin minaresi, 210 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzunu. Yapımına 1987’de başlanmış ve tamamlanması 6 yıl sürmüş.
Fotoğraftaki caminin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 14 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Füsun Akgün (San Giorgio Maggiore Kilisesi)