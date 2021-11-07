Burası neresi?

Mimarı Andrea Palladio olan binanın yapımına 1566’da başlanmış ve 1580’de bitirilmiş. Mermer kaplaması ve yoğun sütunlar üstündeki büyük üçgen alınlığıyla kendisinden önce inşa edilmiş olanlara benzemeyen kilise, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde.

Fotoğrafta karşıdan görülen klisenin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 7 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)