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Burası neresi?
Seyahat
Haber Giriş: 24.10.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Burası neresi?

Şöhretli Como Gölü’nün kıyısındaki kasaba Avrupa’nın en güzel ve otantik yerleşimlerinden biri kabul ediliyor. Milano’nun kuzeyinde, 769 yılında yerel balıkçılar tarafından kurulmuş. Küçük, şirin bir merkeze sahip yerleşimin dar sokaklarında muhteşem göl manzarası karşılıyor ziyaretçileri. 250 metre uzunluğuyla Avrupa’nın en kısa akarsuyu da burada.

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Fotoğraftaki kasabanın adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 24 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Burası neresi


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