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Burası neresi?
Seyahat
Haber Giriş: 17.10.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Burası neresi?

Fotoğrafta gördüğünüz şehir merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’nin ortabatı bölgesinde, Minnesota eyaleti sınırlarındaki ikiz kentlerden biri.

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Doğusundaki St. Paul kentiyle birlikte Twin Cities olarak anılıyorlar. Birçok ünlü sanayi kuruluşunun da merkezi olan kent, ağırlıklı olarak İskandinav ve Alman kökenli göçmenlerce kurulmuş.

Kentin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 17 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Burası neresi


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