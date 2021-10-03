Burası neresi?
Kolombiya ve Ekvador sınırındaki ormanlık bölgedeyiz... Fotoğraftaki gotik katedral, dünyanın en güzel kiliselerinden biri kabul ediliyor. Kolombiya’nın Ipiales şehrinden birkaç kilometre uzaklıkta, Guáitara Nehri’nin üzerindeki 50 metrelik bir köprüye inşa edilmiş. Bu ilginç taş katedral, onu destekleyen sağlam köprü ve geçit, 1916-1949 arasında yapılmış ve son halini alması 33 yıl sürmüş.
Katedralin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 3 Ekim Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Yaman Doğansoy (Guggenheim Müzesi)