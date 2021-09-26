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Burası neresi?
Seyahat
Haber Giriş: 26.09.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Burası neresi?

Fotoğraftaki yapı İspanya’nın Bask bölgesindeki Bilbao kentinde, Nervión Nehri’nin kenarında bir müze. Duvarları ağırlığı daha iyi taşıması için kâğıt gibi kıvrımlı inşa edilmiş. Şehrin görülmeye değer en önemli mekânlarından biri olan ve yılda ortalama 1 milyon civarında ziyaretçinin uğradığı müzenin odağındaysa çağdaş sanat var.

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Müzenin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.

Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 26 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Geçen haftanın kazananı Şenay Karatekin (Altın Köprü)

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