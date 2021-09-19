Burası neresi?
Fotoğraftaki köprü Vietnam’ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri’nde... Fantastik kitaplardan fırlamış gibi görünen köprünün zeminle bağlantısını sağlayan ayakları, taştan devasa iki el tarafından tutuluyormuş gibi inşa edildi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapı 150 metre uzunluğunda, deniz seviyesinden 1.400 metre yükseklikte.
Fotoğraftaki köprünün adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 19 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Naime Eren (Castel Sant’angelo)