Burası neresi?
Fotoğraftaki yapı Roma’daki Adriano Parkı’nda... Roma İmparatoru Hadrianus’un kendisi ve ailesi için anıt mezar olarak inşa ettirdiği bina daha sonra papalık kalesi olarak kullanılmış. Tiber Nehri kıyısındaki, bir zamanlar Roma’nın en yüksek binası diye anılan kale, günümüzde müze olarak faaliyet gösteriyor.
Fotoğraftaki kalenin adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.
Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak.
(Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Serdar Yamasan (Sacre Coeur)