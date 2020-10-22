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Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisa'daki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 22.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisa'daki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor

Demirci'nin Kargınışıklar Mahallesi'ndeki evler ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Mahalle sakinlerinden Altun, "Mahallemiz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var" dedi.

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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi'nde ahşap ve kerpiçten yapılan evler, ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisadaki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor


İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu mahallede, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor.

Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisadaki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor


Mahalle sakinlerinden Osman Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin ilgisini çeken evlerin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Burada kendi halinde ailelerin yaşadığı evler. Yıllar önce bu evler o zamanın imkanları ile yapılmış. Bu görüntü dışarıdan gelenlerin çok ilgisini çekiyor." dedi.

Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisadaki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor


"Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de var"

Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burası ne Nepal ne de Pakistan... Manisadaki evler fotoğrafçıların akınına uğruyor


İbrahim Yıldız ise ziyaretçilerin çektiği fotoğrafları internette paylaşmasıyla mahalleye ilginin arttığını dile getirerek, "İnternetten görenler merak edip buraya geliyor. Burası en az 200-300 senelik. O dönemlerde kerpiçten ve tahtalardan bu evler yapılmış, günümüze kadar gelmiş." diye konuştu.

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