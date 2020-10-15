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Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'

Afyonkarahisar’da mandaların sudan geçerek yayılma görüntüleri adeta Afrika bozkırlarındaki bufaloları anımsattı.

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Afyonkarahisar’ın meşhur kaymağının elde edildi binlerce manda sürüsünün sudan geçişi görsel şölen oluştururken, akıllara Afrika bozkırlarında çekilen belgeselleri getirdi. Yaklaşık 5 bin mandanın bulunduğu Afyonkarahisar’ın Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu Küçükçobanlı mahallesinde 2 bin manda bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde çobana emanet edilen mandalar, ilk olarak yalak denilen çeşmeden su içtikten sonra çaydan geçiriliyor. Bufalo sürülerini andıran mandaların sudan geçişi İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından kayıt altına alındı. Çekilen görüntülerde tek eksik olan ise sadece timsah oldu.

Burası Afrika bozkırları değil Afyonkarahisar



"Suyla oynamasını çok seviyorlar"

Mahalle Muhtarı Süleyman Çağlın, görsel bir şölenin yaşandığı görüntüleri kendilerinin günde birkaç defa gördüklerini ve bu yüzden de alışkın olduklarını söyledi. Belgesellerdeki bufalo sürülerinin sulardan geçtiğini izlediklerinde akıllarına hemen kendi manda sürülerinin geldiğini kaydederek, “Belgesellerdekiyle birebir aynı. Bunlar sadece evcilleştirilmiş hali. Mandalar suyu çok seven hayvanlardır. Otlamak için mutlaka buradan geçmek zorundalar. Günde 2-3 defa geçiyorlar. Suyla oynamasını çok seviyorlar. Suların içine çamur birikintilerin içinde saatlerce yatarlar kalkmazlar. Sürünün çobanı Ömer Köksoy ise “Burası aynı Afrika gibi” diyerek olaya esprili bir dille yaklaştı.

Burası Afrika bozkırları değil Afyonkarahisar


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