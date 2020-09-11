Bundan sonra adından sık sık bahsettirecek 5 muhteşem şelale

Ülkemizde çok sayıda bulunan şelalelerden en tanınmış olanları haricinde bir de herkes tarafından bilinmeyen ancak ziyaret edenleri kendine hayran bırakan bazı şelaleler var. Bundan sonra adından sık sık bahsettirecek 5 şelale...

Kapuzbaşı Şelalesi

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzbaşı Şelalesi, tam yedi şelaleden oluşuyor. Kayseri’de bulunan bu şelale dünyaca tanınan Niagara Şelalesi’nden bile daha yüksek. Milli park içerisinde yer alan bu şelalenin bulunduğu orman ziyaretçilerine trekking, kamp, piknik gibi imkanlar da sunuyor. Ufak bir giriş ücreti ödeyerek şelalenin bulunduğu milli parka girebilirsiniz. Bulunduğu köyün adını alan Kapuzbaşı Şelalesi, Kayseri’ye gitmek için güzel bir sebep.

Kuzalan Şelalesi

Son zamanlarda sık sık adından söz ettiren Kuzalan Şelalesi, Giresun’da bulunuyor. Mavi ve yeşilin her tonunu görmenizi mümkün kılan bu şelale, Karadeniz turunuzda mutlaka olması gereken bir rota. Binlerce doğal güzelliğe sahip Karadeniz Bölgesi’nin güzelliklerinden biri olan şelale, görenleri kendine hayran bırakıyor. Her mevsim farklı güzel olan Kuzalan şelalesi, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekmiş durumda. Aynı zamanda kamp ve doğa içinde bisiklet turu yapmanızda mümkün.

Saitabat Şelalesi

Bursa’da bulunan Saitabat Şelalesi, İstanbul’a çok yakın olduğundan özellikle hafta sonları sık sık tercih ediliyor. Şehrin gürültüsünden sıkılanlar için muhteşem bir tercih olan Saitabat Şelalesi, bol oksijen ve yeşillikle ziyaretçilerine huzur katıyor. Burada yürüyüş yapabilir veya etrafında bulunan restoranlarda yemek yiyerek keyfini çıkarabilirsiniz. Şelaleye kişisel araçla da rahatlıkla gidilebileceği gibi şehir merkezinden otobüs ile de ulaşım sağlanabilir.

Aşıklar Şelalesi

Adıyla akıllara kazınan Aşıklar Şelalesi, aşıkların uğrak noktası haline geldi. Binlerce aşığın görmek için gittiği bu şelale İzmir’de bulunuyor. Etrafında ufak mağaralar bulunan bu şelale, güzel bir doğa turu içinde uygun bir alan. Bu şelalenin adı kadar güzel bir efsanesi de var. Aşıklar Şelalesinin oluşumu, rivayetlere göre Yörük Ali’ye gönlünü kaptıran Peri Padişahın kızı Sümeyra’nın büyük aşklarının bir ömür sürmesi ve hiç ayrılmamaları için, Tanrı’ya yaptıkları dualar neticesinde, Tanrının onları bir Şelaleye dönüştürmesi ile hiç bir zaman ayrılmamalarını sağlamıştır. Bu şelale bundan dolayı Aşıklar adını almıştır.

Muradiye Şelalesi

Van’da bulunan Muradiye Şelalesi, doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir yer. Üzerindeki köprü ile adından söz ettiren bu şelale özellikle de yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Şelale çevresinde piknik yapabileceğiniz alanlar da bulunuyor. Bu muhteşem şelale aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi halini aldı.