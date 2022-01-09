'Bulut Adası'
Fotoğraftaki ada İskoçya’nın batısında, İç Hebridler Takımadası’nda. 1.656 kilometrekarelik adanın başlıca geçim kaynağı turizm, tarım ve balıkçılık. Genel olarak ılıman, nemli ve rüzgârlı bir iklime sahip. Adada yaşayanların sayısı 10 bin civarında. Eski İskoç dilinde adı ‘Bulut Adası’ anlamına gelen yer, şelaleleri, uçurumları, dağları ve kamp alanlarının çokluğu nedeniyle özellikle doğaseverlerin gözdesi.
Fotoğraftaki adanın adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 9 Ocak Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Selçuk Kahya (Azor)