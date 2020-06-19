Bulgaristan'ın şehirleri neler? Bulgaristan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Balkan ülkelerinden bir tanesi olan Bulgaristan Sırbistan kuzeyde Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeydoğuda Romanya, güneyde Yunanistan ve Güneydoğu'da Türkiye ile çevrili olan bir ülkedir. Avrupa Kıtası'nda yer alan Bulgaristan balkan ülkeleri arasında en çok merak edilen ülkelerde biridir.

Bulgaristan Şehirleri

Balkan ülkelerinden bir tanesi olan Bulgaristan’ın 28 tane şehri bulunmaktadır.

Bulgaristan, Yukarı Cuma, Burgaz, Şumnu, Dobriç, Gabrova, Kırcaali, Hasköy, Köstendil, Montana, Pazarcık, Pendik, Plevne, Filibe, Razgrad, Rusçuk, Silistre, İslimiye, Paşmaklı, Sofia (Başkent), Sofia, Eski Zağra, Eskicuma, Varna, Tırnova, Wratsa, Yambol şehirleridir.

28 tane şehri bulunan Bulgaristan bölgenin en büyük ülkeler arasında yer almaktadır. Balkan Ülkeleri arasında gelişmekte olan bir ülkedir. Bulgaristan genel olarak fiziki coğrafyası ova, dağ ve platolardan oluşmaktadır. Bölgede bulunan Tuna platosu ve Trakya platosu bölgeyi coğrafya olarak ikiye ayırır. Aynı zamanda sıradağlarının yer aldığı Güney Bulgaristan'da bölgenin en dağlık ve yüksek bölgesi olarak bilinir. Tuna nehri ise ülkenin en önemli nehridir. Tuna nehri Bulgaristan Romanya sınırında oluşturmaktadır. Bulgaristan'ın diğer önemli Nehri ise Meriç Nehri’dir. Meriç Nehri Bulgaristan'dan doğup Yunanistan Türkiye sınırını aşarak Ege Denizi'ne dökülmektedir.

Bulgaristan'ın Başkenti

Bulgaristan’ın başkenti Sofia aynı zamanda Bulgaristan'ın en büyük kentidir. Bölgeyi turizm ve diğer etkinlikler için binlerce kişi Bulgaristan'ın başkenti Sofya’yı ziyaret etmektedir. Nüfus açısından da bölgenin en kalabalık şehirlerinden bir tanesidir.

Bulgaristan Nüfusu

Bulgaristan nüfusu 2018 yılı sayımına göre 7.050.034 kişidir. Bulgaristan sadece Bulgarlardan oluşmayan yapıda bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %84.4 ü Bulgarlar, %9.43 Türkler, %4.6 Romanlar %1.6 da diğer etnik gruplar ülkede yaşamaktadır. Nüfusu 7050034 kişi olarak belirlenen Bulgaristan'ın en kalabalık nüfusu başkenti Sofya'da bulunmaktadır. Farklı etnik grupların yaşadığı Bulgaristan'da özellikle nüfusun çoğunluğunu Bulgar vatandaşları oluşturmaktadır. Bulgar vatandaşları genel olarak Ortodoks Hristiyanlardır. Ülkede diğer dini inançlara sahip kişilerde bulunmaktadır. Ülke nüfusunda ki etnik yapı ise Bulgarlar, Türkler, Romanlar, Ruslar, Ermeniler, Ulahlar, Makedonlar, Yunanlar, Ukraynalılar, Yahudiler, Rumenler ve Pomaklar olarak farklı etnik gruplar yer alır.

Bulgaristan Yüzölçümü

Avrupa kıtasında bulunan Bulgaristan Balkan ülkelerinin en büyük ülkelerinden biridir. Bulgaristan'ın yüzölçümü 110.994 kilometrekaredir. Bu özelliği ile Bulgaristan Cumhuriyeti Balkan ülkelerinin en büyük ülkelerinden bir tanesidir. Avrupa Kıtası'nda bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti 110994 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa'nın en büyük 16. ülkesi olarak yer almaktadır.

Bulgaristan Telefon Ve Posta Kodu Bilgileri

Bulgaristan telefon kodu +359 telefon koduyla uluslararası aramalar da kullanılmaktadır. Bulgaristan posta kodu ise 4 haneli posta kodlarından oluşmaktadır. Bulgaristan'da il bazında posta kodu uygulaması mevcuttur.

Ülkede bulunan Cilo Dağı üzerindeki Musala Zirvesi Doğu Avrupa'daki en yüksek noktadır. Bulgaristan kuzeyde Tuna Ovası güneyde, Yukarı Trakya Ovası olarak ovaların içinde kurulmuş bir ülkedir. Bu anlamda verimli topraklara sahip deniz seviyesine yakın ülkelerden bir tanesidir.

Tarihi çok eskilere dayanan Bulgaristan Neolitik çağda döneminde gelişmeye başlamış bir bölgede kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Bulgaristan topraklarına Ortaçağ'da Slavlar hakim olmuştur. 14. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine giren Bulgaristan yaklaşık 500 yıl kadar bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

II Dünya Savaşı'ndan sonra doğu bloğunda yer alan Bulgaristan Aralık 1989'dan sonra çok partili yönetimle demokratik yapıya kavuşmuştur. 1990 yılına kadar komünist rejimi benimseyen Bulgaristan Cumhuriyeti 1990 yılından itibaren serbest ekonomiye geçiş yapmıştır. Böylece hızlı bir büyüme sağlayan ekonomisi her geçen gün daha da büyümektedir.