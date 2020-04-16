Bulgaristan Konsolosluğu Nerededir? Bulgar Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkemizde hem yabancılara hem de Türk vatandaşlarına hizmet veren pek çok konsolosluklar bulunur. Bu konsolosluklar hem vize işlemlerinde hem de diğer işlemlerde oldukça gereklidir. Türkiye'de pek çok ülkenin anlaşma neticesi ile konsoloslukları bulunur. Bu konsolosluklardan biri de Bulgaristan konsolosluğudur. Bulgaristan konsolosluğu adresi ve konsolosluğun bilgileri son zamanlarda internette en çok araştırılan konsolosluklardandır. Peki, Bulgaristan konsolosluğu nerededir? Bulgar konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Sizlere Bulgaristan konsolosluğuna dair tüm bilgileri derledik.
Bulgaristan konsolosluğu Türkiye'de ki yer alan en eski konsolosluklardandır. Bulgaristan konsolosluğunun nerede olduğuna dair internet üzerinden araştırma yapılmaktadır.
Bulgaristan Konsolosluğu Nerededir?
Bulgaristan konsolosluğu İstanbul'un Levent ilçesinde yer almaktadır. Levent'in Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde yer alır.
Bulgaristan Konsolosluğu Adresi
Adres: Ahmet Adnan Saygun Caddesi No: 44
80600 Levent / İSTANBUL
Bulgaristan Konsolosluğu Telefon Numarası
Bulgaristan konsolosluğunun vatandaşlara hizmet verdiği 3 adet telefon numarası bulunur.
Tel: +90 212 281 01 14
Tel: +90 212 281 01 15
Tel: +90 212 281 01 16
Bulgaristan Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Bulgaristan konsolosluğunun iletişim için fax numarası ve mail adresi bulunmaktadır.
Fax No: +90 212 264 10 11
E-Mail: Consulate.Istanbul@mfa.bg
Bulgaristan Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Bulgaristan konsolosluğu genellikle Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir. Bazı işlemler için de Perşembe günü hizmet verebiliyor. İşte Bulgaristan konsolosluğunun çalışma saatleri;
Pazartesi: 08:00 - 17:30
Cuma: 08:00 - 17:30
Bulgaristan konsolosluğunda işlemler için belirli çalışma saatleri ayarlanmıştır. Buna göre pasaport teslim saatleri için;
Cuma: 09:00 - 13:00
Pasaport başvurusu için;
Pazartesi: 09:00 - 12:00
Cuma: 09:00 - 12:00
Noter, evrak ve geçici pasaport işlemleri için çalışma saatleri;
Pazartesi: 08:00 - 11:00
Perşembe: 08:00 - 11:00
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