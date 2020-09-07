Bulak Mencilis Mağarası Nerededir? Bulak Mencilis Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Mencilis mağarası, hala hidrolojik olarak aktif bir mağaradır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Doğal Varlık” olarak tescil edilmiştir. Mağarada oluşan kaynak sular aynı zamanda Safranbolu ilçesinin içme suyunu da karşılıyor.

Bulak (Mencilis) Mağarası Nedir?

Mencilis mağarası, Safranbolu ilçesi sınırları içinde bulunan Gayüzü Dağının içinde bulunan bir mağaradır. Mağara bir vadinin içinde yer aldığından ana girişe girebilmek için 150 basamak tırmanmak zorundasınız.

Bulak (Mencilis) Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Mencilis mağarası, Karadeniz Bölgesinde bulunan Karabük ili sınırları içinde bulunuyor. Karabük’ün ilçesi Safranbolu’ya çok yakındır. Adını aldığı Bulak Köyü sınırları içindedir.

Bulak (Mencilis) Mağarasına Nasıl Gidilir?

Mağara, Karabük-Safranbolu karayolu üzerinde bulunuyor. Mağaraya gitmek için iki farklı güzergâh kullanılıyor. Birincisi; Karabük-Safranbolu karayolunun 6. kilometresinden kuzeye dönüp, 4 km uzaklıktaki Bulak köyüne, buradan da yaklaşık 3 km lik stabilize bir yolla mağaraya ulaşabilirsiniz. İkinci güzergah Safranbolu üzerinden gidiliyor. Safranbolu’nun 3 km kuzeyindeki Bağlar mevkiine (Değirmenbaşı), oradan da kuzeybatı yönünde yaklaşık 6 km lik stabilize bir yolla mağaranın ilk girişine ulaşabiliyorsunuz.

Bulak (Mencilis) Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Mencilis mağarası, günümüzden 65-200 milyon yıl önce oluşmuş Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içinde oluşmuştur. Zamanla kireçtaşlarının erimesi sonucunda galeriler (odalar) meydana gelmiş, kireçli suların sızması ve kirecin birikmesi sonucunda da sarkıt, dikit ve sütunlar meydana gelmiştir.

Bulak (Mencilis) Mağarası Özellikleri

Mencilis mağarası, birbirine bağlı üç kattan oluşuyor. Ana giriş olan zemin katta, 15 metre yükseklikten akan bir şelale bulunuyor. Bu şelale, zeminde sifon denilen bir aralıktan sızarak kayboluyor. Bu ana girişin denizden yüksekliği 710 metredir.

Bu galerinin üzerinde ikinci bir fosil kat bulunuyor. Bu katın girişi de ana girişin 200 m kuzeydoğusunda yer alıyor. Giriş katın altında ise akan suların kaynak oluşturduğu bir göl bulunuyor.

Mencilis mağarasının uzunluğu 6,5 kilometreyi buluyor. Ancak 400 metresi düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Profesyonel dağcı olanlar ve gerekli malzemeye sahip olanlar daha ileriye gidebiliyorlar.

Mağara aktif olduğu için, hala sarkıt ve sütun oluşumu devam ediyor ve kendi ekosistemini oluşturmuş. Mağarada canlı olarak fare ve yarasa yaşadığı tespit edilmiştir.

Mağaranın ana girişinde girildiğinde tavan biraz alçak olsa da 20 metre gidildikten sonra tavan 20-25 metreye çıkıyor. Duvarlarda sarı, turuncu, beyaz, kahverengi renklerde muhteşem güzellikte sarkıtlar bulunuyor.

Bulak (Mencilis) Mağarası Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Mencilis mağarası tarihi eser veya milli park statüsünde değildir. Buna rağmen, muhteşem bir doğa olayı yaşandığı, kendi ekosistemi olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Doğal Varlık” olarak kabul edilmiştir.

Bulak (Mencilis) Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Mencilis mağarası özel işletme tarafından işletiliyor. Mağaraya giriş ücreti öğrenci 4, yetişkin 6 liradır. Profesyonel olanlar veya rehber eşliğinde daha ileri gitmek isteyenler kişi başı 150 lira ücret ödüyorlar. Astım ve nefes darlığı raporu olanlar mağaraya iki hafta ücretsiz girebiliyorlar.

Bulak (Mencilis) Mağarası Ziyaret Saatleri

Mağara haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde sabah 07.00 ile 23.00 saatleri arasında, kış döneminde de 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Bulak (Mencilis) Mağarasının Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Mencilis mağarasının bir efsanesi ya da hikayesi bulunmuyor. Buna rağmen mağaranın ilk çağlarda barınak olarak kullanıldığına dair izler bulunuyor. Ayrıca, mağaranın havasının astım, nefes darlığı ve bronşite iyi geldiğine inanılıyor.