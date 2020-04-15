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Büğüleyen Pınarları onlara kaldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Büğüleyen Pınarları onlara kaldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde Büğüleyen Mesire Alanında bulunan pınarlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gitmeyince sessizliğe büründü. Pınarların keyfini ise ördekler, kazalar ve su kaplumbağaları çıkarıyor.

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Erciyes Dağı'nın batısında yer alan ve dağların zirvesindeki karların erimesinden beslenen Büğüleyen pınarları, havaların ısınmasıyla beraber eşsiz güzelliği büründü. Normal zamanda yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Büğüleyen Mesire alanı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber sessizliğe büründü. Vatandaşların gelmemesiyle birlikte ördekler, kazlar ve su kaplumbağaları pınarların tadını çıkarıyor.

Büğüleyen Pınarları onlara kaldı


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