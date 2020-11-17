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Budapeşte'nin sembollerinden Balıkçı Tabyası
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 17.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Budapeşte'nin sembollerinden Balıkçı Tabyası

Budapeşte'deki Balıkçı Tabyası (Fisherman Bastion) 100 senelik bir tarihe sahip olmasına rağmen şehirde manzara izlemek için en çok kullanılan yapıların başında geliyor.

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Bu yapı, 1902 senesinde tamamlanmış, ayrıca yapımında neo-romanesk ve neo-gotik tarzı mimari uygulanmış. Balıkçı Tabyası, Budapeşte’den bakıldığında Disney’deki kuleli logoyu andırıyor ve Margaret Adası, Tuna Nehri ile Parlemento binası ile aynı karede görünüyor. İsmindeki balıkçı kelimesinin nedeni, Orta Çağ'da bu yapıya yakın bir balık pazarı bulunması.

Budapeştenin sembollerinden Balıkçı Tabyası



Kent, tarihi boyunca yaşadığı tüm savaşlarda buradaki balıkçıların büyük desteklerini görmüş ve onların anılarına saygı için yapıya bu ismi verilmiş. Üzerinde bulunan 7 adet küçük kule ise, 896 senesinde buradaki havzaya yerleşen yedi kişilik Macar kabilesini temsilen yapılmış.

Budapeştenin sembollerinden Balıkçı Tabyası



Balıkçı tabyası, Mattihinas Kilisesi'nin yan tarafında yer alıyor ve mimarı Frigyes Schulek. Tabyaya gittiğinizde şehrin en görkemli yapılarından biri olan Parlemento Binası da hemen karşınızda kalıyor. Çok sade ve mat bir yapıya sahip olan tabya, tam bir sanat şaheseri olarak nitelendirilebilir. 

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