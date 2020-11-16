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Hürriyet
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Bu yıl kayak tatili için gidilecek en güzel 5 otel
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 16.11.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Bu yıl kayak tatili için gidilecek en güzel 5 otel

Bu yıl aklınızda ailecek kayak tatili varsa, bu haberimiz tam size göre… İşte tüm olanaklara sahip, çocuklar için özel programları da olan 5 kayak oteli…

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Eğlencesi bol: Kartal Otel, Kartalkaya

En önemli avantajlarından biri hem Ankara hem de İstanbul’a yakın olması. Kayak odası geçen yıl yenilendi ve bir kayakseverin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Otelin kayak akademisi deneyimli hocalardan oluşuyor. Burada birçok doğa aktivitesi olanağı da mevcut. Tur kayağı yapabileceğiniz tek yer. Yamaç yukarı kayaklarla yürüdükten sonra ister pistlerden, isterseniz bol kardan kayarak inebilirsiniz.

Ormanların içinde: Ekinata Grand  Toprak Otel, Sarıkamış

Kayak için Türkiye’nin en iyi kar kalitesine sahip olan Sarıkamış’taki otel, sarıçam ormanı içinde  farklı standartlarda 139 oda ile hizmet veriyor. Misafirler toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 9 pistten yararlanıyor. 5 bin 250 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun kayak pistlerinden biri burası. Ayrıca 5 kilometresi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli, toplam uzunluğu 50 kilometre olan ‘Cross Country’ alanı da var.

Oldukça popüler: Bof Hotel, Uludağ

Uludağ’ın en yeni oteli. Pistlerden otelin kapısına kadar kayakla erişim imkânı var.  168 dağ ve doğa manzaralı odasıyla tam pansiyon hizmet veriyor. Yedi farklı telesiyejle ulaşılan 18 farklı pist için ücretsiz skipass hizmeti veren otel, modern mimarisi ile dikkat çekiyor. Mönüsünde dünya mutfağından geniş seçenekler var. Minik misafirler için çocuk kulübü de bulunan otelin hafta sonları yoğun bir eğlence programı oluyor.

İstediğini her şey burada: Kaya Palazzo Ski &  Mountain Resort, Kartalkaya

Farklı kategorilerde 139 odası var. Kayak sonrası keyif yapmak için SPA merkezine bekleniyorsunuz. Tesiste farklı zorluk derecelerinde 11 pist bulunuyor. İhtiyacınız varsa ekipman kiralayabilir, kayak ve snowboard dersi alabilirsiniz.

7/24 kayak keyfi: Sway Hotels, Palandöken

Tam pansiyon konseptinde hizmet veren tesisin 181 odası var. Toplam pist uzunluğu 12 kilometre. Büyük slalom pisti, özel kızak pisti ve snowboard yapmak isteyenler için doğal piste sahip. Tümü otel misafirlerine ücretsiz. Çocuk kar parkı ise bir diğer artısı.

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