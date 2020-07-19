Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları

Yazın popüleri

Bu yazın şüphesiz en gözde aksesuarı balıkçı şapkaları... 90’ların hip-hop kültürünü çağrıştıran bu nostaljik model, hasır şapkaların yerini alacak gibi. Özellikle pastel tonları çok popüler. Bershka, 79.95 lira









Retroya dönüş

Yüksek belli bikini altları, straplez üstler ve pötikare deseniyle bir araya gelip retro plaj görünümünü güçlendiriyor. 50’li yılların modern tavrını üstünde taşımak isteyenlere bu modeli seçtik... H&M bikini alt, 109 - üst, 119 lira









Yine yeniden

Kalın plaj havlularının yerini peştamallar aldı. Plaj kıyafetleriniz ya da mayo ve bikinilerinizle uyumlu bir renk seçerek şıklığınızı tamlayabilirsiniz. Seçtiğimiz Trendyol.com’dan.Buldans, 59.93 lira









Asimetrinin güzelliği

Bu yazın en popüler mayo modeli hem derin bacak oyuğuna sahip hem de asimetrik olanlar... Oysho’dan seçtiğimiz bu mayo, tam böyle. 199.95 lira









Tak sepeti koluna

Hasır ve sepet çantalar bu sezon da plajların yıldız parçalarından... Mango’dan seçtiğimiz iki saplı bu model, yalnızca plaja değil, gündelik yaz stillerinize de eşlik edecek tarzda. 149.99 lira









Havalı favori

Kalın çerçeveli güneş gözlükleri bu yazın en havalı ve öne çıkan parçaları arasında. Özellikle neon renkte olanlar stil ikonlarının favorisi ama kullanması biraz cesaret istiyor. Pull & Bear, 79.95 lira









Modası geçmiyor

Süslü ya da çiçekli plaj kıyafetlerini bir yana bırakın ve dolabınızdaki beyaz gömleği kullanın. Keten olanların plaja çok daha iyi uyum sağladığını unutmayın. Bir de ne kadar bol, o kadar havalı... Koton, 55.99 lira







