Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları
Bir yandan deniz kenarında tatil yaparken bir yandan da ‘son moda’ görünmekten vazgeçmek istemeyenlere önerilerimiz var. Bikinilerden havlulara bu yazın en popüler plaj ürünlerini bir araya getirdik...
Yazın popüleri
Bu yazın şüphesiz en gözde aksesuarı balıkçı şapkaları... 90’ların hip-hop kültürünü çağrıştıran bu nostaljik model, hasır şapkaların yerini alacak gibi. Özellikle pastel tonları çok popüler. Bershka, 79.95 lira
Retroya dönüş
Yüksek belli bikini altları, straplez üstler ve pötikare deseniyle bir araya gelip retro plaj görünümünü güçlendiriyor. 50’li yılların modern tavrını üstünde taşımak isteyenlere bu modeli seçtik... H&M bikini alt, 109 - üst, 119 lira
Yine yeniden
Kalın plaj havlularının yerini peştamallar aldı. Plaj kıyafetleriniz ya da mayo ve bikinilerinizle uyumlu bir renk seçerek şıklığınızı tamlayabilirsiniz. Seçtiğimiz Trendyol.com’dan.Buldans, 59.93 lira
Asimetrinin güzelliği
Bu yazın en popüler mayo modeli hem derin bacak oyuğuna sahip hem de asimetrik olanlar... Oysho’dan seçtiğimiz bu mayo, tam böyle. 199.95 lira
Tak sepeti koluna
Hasır ve sepet çantalar bu sezon da plajların yıldız parçalarından... Mango’dan seçtiğimiz iki saplı bu model, yalnızca plaja değil, gündelik yaz stillerinize de eşlik edecek tarzda. 149.99 lira
Havalı favori
Kalın çerçeveli güneş gözlükleri bu yazın en havalı ve öne çıkan parçaları arasında. Özellikle neon renkte olanlar stil ikonlarının favorisi ama kullanması biraz cesaret istiyor. Pull & Bear, 79.95 lira
Modası geçmiyor
Süslü ya da çiçekli plaj kıyafetlerini bir yana bırakın ve dolabınızdaki beyaz gömleği kullanın. Keten olanların plaja çok daha iyi uyum sağladığını unutmayın. Bir de ne kadar bol, o kadar havalı... Koton, 55.99 lira
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