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Hürriyet
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Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları
Seyahat
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.07.2020 - 08:07,Son Güncelleme:

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları

Bir yandan deniz kenarında tatil yaparken bir yandan da ‘son moda’ görünmekten vazgeçmek istemeyenlere önerilerimiz var. Bikinilerden havlulara bu yazın en popüler plaj ürünlerini bir araya getirdik...

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Yazın popüleri
Bu yazın şüphesiz en gözde aksesuarı balıkçı şapkaları... 90’ların hip-hop kültürünü çağrıştıran bu nostaljik model, hasır şapkaların yerini alacak gibi. Özellikle pastel tonları çok popüler. Bershka, 79.95 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Retroya dönüş
Yüksek belli bikini altları, straplez üstler ve pötikare deseniyle bir araya gelip retro plaj görünümünü güçlendiriyor. 50’li yılların modern tavrını üstünde taşımak isteyenlere bu modeli seçtik... H&M bikini alt, 109 - üst, 119 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Yine yeniden
Kalın plaj havlularının yerini peştamallar aldı. Plaj kıyafetleriniz ya da mayo ve bikinilerinizle uyumlu bir renk seçerek  şıklığınızı tamlayabilirsiniz. Seçtiğimiz Trendyol.com’dan.Buldans, 59.93 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Asimetrinin güzelliği
Bu yazın en popüler mayo modeli hem derin bacak oyuğuna sahip hem de asimetrik olanlar... Oysho’dan seçtiğimiz bu mayo, tam böyle. 199.95 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Tak sepeti koluna
Hasır ve sepet çantalar bu sezon da plajların yıldız parçalarından... Mango’dan seçtiğimiz iki saplı bu model, yalnızca plaja değil, gündelik yaz stillerinize de eşlik edecek tarzda. 149.99 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Havalı favori
Kalın çerçeveli güneş gözlükleri bu yazın en havalı ve öne çıkan parçaları arasında. Özellikle neon renkte olanlar stil ikonlarının favorisi ama kullanması biraz cesaret istiyor. Pull & Bear, 79.95 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları



Modası geçmiyor
Süslü ya da çiçekli plaj kıyafetlerini bir yana bırakın ve dolabınızdaki beyaz gömleği kullanın. Keten olanların plaja çok daha iyi uyum sağladığını unutmayın. Bir de ne kadar bol, o kadar havalı... Koton, 55.99 lira

Bu yazın tatil stili... Plajların en gözde parçaları


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