Bu ülkede yaşamak insanın ömrüne ömür katıyor! Dünyanın altıncı 'Mavi Bölge'si Singapur'da yaşayanların uzun ömürlü ve sağlıklı olmasının sırrı ne?

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da 1960 yılında doğan çocukların 65 yaşına kadar yaşaması bekleniyordu. Bugün doğan çocuklar için ise ortalama ömür beklentisi 86 yıla kadar çıkmış durumda. Üstelik Singapur'da yaşayan asırlık insanların sayısı 2010-2020 yılları arasında iki katına çıktı. Bu özellikleriyle Singapur, Ağustos 2023'te dünyanın altıncı 'Mavi Bölge'si ilan edildi.

National Geographic yazarı Dan Buettner'ın ortaya attığı bir kavram olan Mavi Bölge, insanların kültür, yaşam tarzı, beslenme ve toplumsal ilişkiler sonucu genele kıyasla daha uzun ve sağlıklı hayatlar yaşadıkları coğrafyalara deniyor. Çok uzun yılların ardından Mavi Bölgeler arasına katılan ilk yer olan (hatta Buettner'ın 'Mavi Bölge 2.0' yakıştırmasını yaptığı) Singapur, Yunanistan'ın İkaria adası ya da Kosta Rika'nın Nicoya şehri gibi Mavi Bölgelerden ayrılıyor. Çünkü buralarda uzun ömür asırlardır süregelen kültürel geleneklerin bir sonucuyken Singapur'da insanların ömrü bilinçli uygulamalar sayesinde uzuyor.

Üstelik Singapur'da sadece ömür süresini değil yaşam kalitesini de iyileştirmek için adımlar atılıyor. BBC Travel geçtiğimiz günlerde Singapurlulara kendilerini daha sağlıklı ve mutlu hissetmelerini sağlayan politikaları ve uygulamaları sorup ömrünü uzatmak için buraya göç edenlere verdikleri tavsiyeleri sordu. İşte anlattıkları...

SAĞLIK EN ÖNEMLİ ÖNCELİK

Singapur hükümetinin kademeli olarak hayata geçirdiği politika değişiklikleri sayesinde, ülke halkının sağlık ve zindeliği artıyor. Örneğin Dollar Bureau isimli finans tavsiyeleri blog'unun yazarı olan Firdaus Syazwani, "Ben burada büyüdüğüm için toplum sağlığı bilincinin dönüşümüne ilk elden şahit oldum. Sigara ve alkole uygulanan yüksek vergilerin yanı sıra kamusal alanda tütün ürünü kullanma yasakları sayesinde sadece bireylerin sağlığı iyileşmedi. Kamusal alanlar da daha kaliteli, daha temiz, daha gidilebilir yerler oldu. Artık ikinci el dumana maruz kalmıyoruz" dedi.

Syazwani, Singapur'un yerel lezzetlerinde çok fazla şeker, tuz ve Hindistan cevizi sütü kullanıldığından ülkeye Mavi Bölge payesi verilmesine şaşırdığını da sözlerine ekledi. Ne var ki Singapur yönetimi bu konuya da el atmış durumda. Syazwani, "Yerel mutfağımızın zengin malzemelere eğilimi malum. Sağlık İyileştirme Kurulu, vatandaşları daha sağlıklı beslenme tercihleri yapmaya yönlendiren inisiyatiflere sahip" diye konuştu ve ekledi:

"Ambalajların üzerine besin değerlerinin eklenme zorunluluğu ve içeceklerdeki şeker miktarının azaltılması gibi önlemler, kamunun sağlık farkındalığında ve tercihlerinde gözle görülür bir fark yarattı. Bu girişimin ne kadar etkili olduğu henüz belli olmasa da şahsen ben bu etiketleri gördüğüm zaman şekerli içeceklerden uzak duruyorum."

Singapur'un sağlık sistemi de hem bakım kalitesi hem de maliyetleri düşük tutmasıyla dünya çapında övgülere layık bulundu. Örneğin Legatum Refah Endeksi 2023 yılında Singapur'u vatandaşlarının sağlık durumları ve sağlık hizmetlerine erişim becerisi bağlamında dünyanın bir numarası ilan etti. Ülkede tüm vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra özel hastaneler ve sigorta şirketleri de ekstra tedaviler konusunda destek oluyor.

PARKLAR ŞEHRİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ

Ancak Singapurluların uzun yaşamasının tek sırrı sağlık sistemi değil. Örneğin toplu taşıma ağının çok güçlü olması vatandaşları yürümeye ve günlük egzersizlerini yapmaya yönlendirirken ülkeyi temiz ve güzel tutma önceliği de yaşayanlara bir emniyet ve sükûnet hissi veriyor.



Jewel Changi'nin içinde bulunan insan yapımı şelale çok ünlü

Singapur'un Jewel Changi gibi tanınmış inşaat projelerinden bir kısmını yürüten Safdie Mimarlık şirketinin ortaklarından Charu Kokate, "Parkların, bahçelerin ve doğal rezervlerin şehre sorunsuz bir biçimde entegre olmasını öncelik haline getiren devlet girişimleri sayesinde Singapur 'bahçe şehri' unvanını elde etti" dedi ve şöyle devam etti: "15 senedir Singapur'da yaşıyorum ve halen Şehir İmar Dairesi'nin burayı nasıl bir hassasiyetle planladığını görüp etkileniyorum. Sürdürülebilirliğe, arazilerin verimli kullanımına ve yeşil alanların şehir hayatına dahil edilmesine odaklanmaları dikkat çekici. Singapur'da yasalar sert olsa da sonucu temiz ve iyi korunmuş bir çevre" dedi.

Kokate, gitmeyi en sevdiği yerlerden birinin Singapur Botanik Bahçeleri olduğunu da sözlerine ekledi. Şehrin merkezinde bulunan bu bahçe, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan tek tropik bahçe olma özelliğine sahip. Kokate, "Harika orkide koleksiyonuyla ve bitkilerin araştırılmasına ve korunmasına odaklanmasıyla burası doğa severler, aileler ve huzur ve güzellik arayan turistler için bir sığınak" diye konuştu.

Parklar aynı zamanda insanlar için bir toplanma yeri vazifesi de görüyor. Tüm uzun ömür araştırmacıları, güçlü topluluk hissinin insanların uzun ve sağlıklı yaşaması için önemli bir faktör olduğunu vurguluyor. Syazwani, "Genç yetişkinlerden yaşlılara kadar herkesin egzersiz yaptığını görebilirsiniz. Şehrin dört bir yanındaki kolayca erişilebilen parklar, fitness köşeleri ve beden eğitimi dersleri buna fırsat sunuyor" dedi. Singapur'a yerleşecek herkesin bu topluluk ruhunu ve yaşam tarzını benimsemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Syazwani, kendi favorisinin East Coast Parkı'nda deniz havası alıp piknik yapmak olduğunu vurguladı.

KURALLAR SERT AMA SİNGAPURLULAR MEMNUN

Öte yandan şunu da unutmamak gerek: Singapur'da yaşam kalitesi kadar yaşam maliyetleri de yüksek. Ülke sık sık dünyanın en pahalı yerleri listelerine giriyor, Mercer'a göre bu bağlamda Hong Kong'un ardından ikinci sırada geliyor.

Dünyanın dört bir yanından göç aldığı için nüfus çeşitlilik gösterse de hükümetin sosyal bütünlüğe verdiği öncelik yasalar ve kurallara yansıyor. Singapur'da yere çöp atmak, kamusal alanda sigara içmek, madde kullanmak hatta yayalar için kırmızı ışıkta geçmek ağır cezalara tabi. Ancak birçok Singapurlu bu sert kanunların ülkeyi daha güvenli ve daha yaşanacak bir yer haline getirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Singapur hükümetinin politikaları, nüfusun ihtiyaçlarıyla uyumlu; yaşam kalitesini artırmaya, ekonomik istikrarı desteklemeye ve sosyal ahengi dürdürmeye odaklanıyor" diyen Kokate ekledi: "Singapur'un siyasi istikrarı yatırımı, ekonomik büyümeyi ve sosyal bütünlüğü destekleyen bir ortam oluşturmakta önemli rol oynuyor."

Bununla birlikte ülke nüfusunun çeşitliliği sosyal hayada yansıyor. Çeşit çeşit ülke mutfaklarının izlerini taşıyan restoranlarıyla ünlü Singapur'da Çin Yeni Yılı'ndan Deepavali'ye ve Uluslararası Sanat Festivali'ne kadar pek çok etkinlik bir anda gerçekleşiyor.

Kokate, "Bu şehir yaşı ne olursa olsun herkese bir şey vadediyor. Çok kültürlü toplum çok çeşitli gelenekleri benimsiyor, hem ziyaretçiler hem de başka ülkelerden gelip buraya yerleşenlerin geçirdiği zamanı zenginleştiren, renkli bir kültürel deneyim sunuyor" diye konuştu.