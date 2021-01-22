Bu renkli ada İtalya’nın yeni kültür başkenti seçildi!

İtalya Kültür Miras ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, pazartesi günü yaptığu duyuruda Procida'yı bu büyük başarısından dolayı kutlayarak, "Yeniden doğduğu yılda İtalya'ya eşlik edecek" dedi. Franceschini, 10 finalist arasında Procida'nın tek ada olduğunu da sözlerine ekledi.







Prociada, İtalya'nın Kültür Başkenti olma adaylığına “la cultura non isola” (kültür izole etmez) sloganıyla başvurmuştu. Adaya bu imrenilen unvanı kazandırmada bu sloganın etkisi büyük. Kültür Başkenti Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Procida'nın vizyonu ‘şiirsel bir mesaj, bir adanın küçücük gerçekliğinden uzanan bir kültür vizyonu, hepimiz için, ülke için iyi bir dilek’ olarak aktarıldı Procida'nın belediye başkanı Raimondo Ambrosino da aynı fikirde: "Procida, bölgelerine duydukları heyecanı ve gururu yeniden keşfeden birçok yerin, birçok yönetimin, birçok topluluğun bir metaforu olarak kabul edilebilir."

Adada sadece 10 bin kişi yaşıyor

Akdeniz adası ve İtalya’nın sahil kasabaları gibi Procida da renkli binaları ve etkileyici deniz manzarasıyla tanınır. Adanın sadece 10 bin kişilik bir nüfusu var, ancak tarihi yaklaşık olarak MÖ 15. yüzyıla kadar uzanıyor.