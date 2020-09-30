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Hürriyet
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Bu köyün taşı, toprağı altın
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

Bu köyün taşı, toprağı altın

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören köyünde tespit edilen altın rezervine işletme ruhsatı verildi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatları alan işletmeciler, bölgeye yatırım yapmak için çalışmaya başladı. Boğazgören sakinleri "Artık köyümüzden kimseler gurbete gitmeyecek, kapısının önünde işi olacak inşallah bir an önce üretime geçilir" dedi.

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Erzurum'a 188 kilometre uzaklıktaki Olur ilçesindeki  Boğazgören köyünde, altın rezervi bulundu.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan altın sahasında, 8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. Yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrası altın rezervi işletme ruhsatının verilmesinin ardından Boğazgören sakinlerinin heyecanlı bekleyişi başladı. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde işletmeciler bin 500 hektarlık alanda altın çıkarma hakkı elde ettiler. Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde yüzlerce kişi istihdam edilecek. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek. 

Bu köyün taşı, toprağı altın



Altın madeni işletmesi kurulunca çok sayıda kişiye iş kapısı olacağını söyleyen Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, "Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış" diye konuştu.

Bu köyün taşı, toprağı altın



Köydeki gençlerin artık gurbete gitmeyeceklerini bildiren İlyas Karaçağıl ise altın rezervini duyunca çok sevindiklerini söyledi. Karaçağıl, "Ben uzun yıllar gurbette kaldım. Gençlerimiz altın madeni sayesinde gurbete gitmeyecekler, burada çalışıp burada emekli olacaklar. Bunu duyduk çok mutlu olduk" dedi.

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