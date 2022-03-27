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Bu festival çok kozmik
2-5 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Adrasan’da ilk kez gerçekleşecek Kozmik-Spiritual Festival, alanında uzman, yerel ve ulusal şifacıların da katılacağı bir kamp.
Hürriyet Ekler yazarı Umut Fırat Eroğlu da atölye düzenliyor.
Kamp boyunca nefes, yoga, sesle şifa, sufizm ve Şamanizm atölyeleri, spiritüel dans çalışmaları yapılacak. Ayrıca kristal, doğal taş, kıyafet satışı yapan tezgâhların da kurulacağı etkinlik alanında, son gün rehberli Likya yürüyüşü, yamaç paraşütü, ATV, tekne gezintisi düzenlenecek.
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