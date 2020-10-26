Bu cadde gökkuşağını andırıyor

Altınordu ilçesinde bulunan ve halk arasında Fidangör olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla rengarenk bir görünüme kavuştu. Bölgede bulunan 19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5 bin 500 metrekare alanda uygulanan proje kapsamında zemin doğal taşla döşendi, bina cepheleri farklı renklerle boyanırken, iş yerlerinin cepheleri de mermerle döşendi. Binalar, tabela ve reklam uygulamaları yönetmeliğe uygun hale getirildi. Klima dış üniteleri gizlenerek, yağmur iniş boruları değiştirildi ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edildi. Bazı bina cepheleri Ordu'nun ruhunu yansıtan resimlerle süslendi. Cadde alev ağaçlarıyla yeşillendirilirken, binalara gökkuşağı görüntüsü verildi.









'MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIYLA YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLUŞTURDUK'



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmalarla kentte açık bir alışveriş merkezi kazandırdıklarını söyledi. Başkan Güler, "Sırrıpaşa Caddesi bizim için son derece önemli bir caddeydi. Burada bir açık bir alışveriş merkezi kazanmış olduk. Çok değişik bir teknikle binaların dış cephelerini yalıtımlarıyla beraber değiştirdik. Altyapısı tamamen değişti. Boru hatları, atık su hatları, fiber ve elektrik telleriyle, çok güzel bir hale geldi. Aynı zamanda da burada mural tekniğiyle duvar resimleri yaptık. Sadece Türkiye’de değil, dünyada ses getiren bir eser ortaya çıktı. Hem modern şehircilik anlayışıyla yepyeni bir çekim merkezi oluşturduk, hem de başkalarına örnek olacak bir sanat eseri ortaya çıktı. Aynı zamanda da esnafımızın geliri arttı" diye konuştu.



Caddede çay ocağı işletmeciliği yapan Özlem Aksu, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Sırrıpaşa Caddesi, yapılan çalışmalarla çok daha güzel oldu. Esnaf olarak buranın daha fazla görsellik ve kültürel açıdan daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.









'İL DIŞINDAN GELENLER CADDEYE HAYRAN KALIYOR'



Esnaf Osman Pak ise, "Caddede böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuluyordu. Böyle bir proje uygulanması gayet güzel oldu. Adeta açık bir alışveriş merkezi havası verdi. İlerleyen süreçlerde de bu projenin ticari açıdan etkisinin görüleceğini düşünüyorum. Özellikle il dışından gelenler, bu caddeye hayran kalıyorlar. Böyle bir çalışma yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok farklı bir konsept oldu" dedi.



'BİR HAYALDİ BURASI'



Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan Özdemir Turgut da, "Ordu'ya yakışan bir cadde, halkın rahatlıkla gezebileceği bir mekan oluştu. Esnafta hareketlilik başladı. Özellikle caddede kadınların gezmesi daha rahat oldu. Çünkü çok berbat bir görüntüsü vardı. Bir hayaldi burası. Burayı Türkiye'de tek gibi görüyorum" diye konuştu.