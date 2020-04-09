Brüksel Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Türk Başkonsolosluklar yurt dışında Türklerin belirli işlerini gerçekleştirmek amacıyla bulunurlar. Başkonsolosluklar genellikle yurt dışında belirli bölgelerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Brüksel Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki, Brüksel Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.
Türk Başkonsolosluklar her ülkede belirli bölgelerde bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının doğum, ölüm, evlenme, pasaport işlemleri gibi konularda yardımcı olmaktadır.
Brüksel Konsolosluğu Belçika'da yer almaktadır. Brüksel Başkonsolosluğu göre bölgeleri: Brüksel Bölgesi, Brabant Flaman Vilayeti, Brabant- Valon Vilayeti, Liege Vilayeti, Namur Vilayeti, Hainaut Vilayeti, Luxembourg Vilayeti
Brüksel Türk Başkonsolosluğu Adresi
Brüksel Türk Başkonsolosluğu 1966 yılından beri hizmet vermektedir. Belçika'da belirli bölgeden sorumlu olmaktadır. Adresi: Rue Montoyer 4, 1000, Bruxelles
Brüksel Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Brüksel Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi gününden cuma gününe kadar saat 09:00-13:00 ve 14:30- 18:00 aralığındadır. Randevu ve bilgi alınabilecek saatler ise 14:30 ile 16:30 aralığındadır. Bu saatler aralığında çağrı merkezi telefon numarasından randevu alınabilmektedir. Telefon numarası: +32 2 548 93 40
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