Brezilya'nın şehirleri neler? Brezilya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Brezilya’nın resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti’dir. Ülkenin resmi dili Portekizcedir. Ülkenin bulunduğu Güney Amerika, bir tesadüf eseri keşfedilmiş. Daha sonra buraya Portekiz adına el konuyor. İlerleyen dönemde İspanya el koyarak, hüküm sürmüş. Bu nedenle ülkede Portekiz ve İspanyolların etki ve izlerini görebilirsiniz. Kıtanın keşfinden sonra köle ve göçmenler sayesinde ülkede günümüzde renkli bir kültür mozaiği bulunuyor. Ülke içinde kültür karmaşası bulunmuyor. Herkes birbirine karşı saygılı ve eğlenmeyi çok seviyorlar.

Brezilya'nın Şehirleri Nelerdir?

Federal bir cumhuriyet olan Brezilya’da 26 eyalet bulunuyor. Bu eyaletlere bağlı olarak da 17 şehir bulunuyor. Bu şehirler; Sao Paulo, Rio De Jenerio, Salvador, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Coritiba, Recife, Porto Alegre, Belem, Goiania, Guarulhos, Campinas, Sao Gonçalo, Sao Luis ve Maceio’dur.

Bu şehirler arasında Sao Paulo ve Rio De Jenerio öne çıkan şehirlerdir. Sau Paulo, aynı zamanda Sau Paulo eyaletinin başkentidir. Ülkenin ekonomisini yönlendirdiği için “Brezilya’nın lokomotifi” olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda ülke turizminin %44’ünü karşıladığı için uluslar arası bir turizm beldesidir.

Ülkenin kültür merkezi konumunda olan Sao Paulo, aynı zamanda; Uluslararası Sanat Bienali, Uluslararası Film Festivali, Sao Paulo Moda Haftası, Brezilya Formula 1 Grand Prix başta olmak üzere birçok uluslararası aktiviteye ev sahipliği yapıyor.

Rio De Jenerio da, kendi adını taşıyan Rio De Jenerio eyaletinin başkentidir. Sau Paulo’dan sonra ülkenin ikinci en büyük şehridir. Her yıl düzenlenen Rio Karnavalı sayesinde dünyaca popülerdir. Rio karnavalı dışında samba dansı, Kurtarıcı İsa Heykeli, ünlü Maracana stadyumu, İpanema Sahili ile dünya turizminin gözdesidir.

Brezilya'nın Başkenti Neresidir?

Brezilya’nın başkenti Brasilia şehridir. Brasilia Goias eyaleti sınırları içinde bulunuyor. Şehir 1956-1960 yılları arasında 1200 metre yükseklikteki kurak bir plato üzerinde inşa edilmiştir. Planlaması, mimarı yapısından dolayı 21. yüzyıldaki en düzenli şehir ve bölge planlamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Şehre kuşbakışı baktığınızda bir uçak modeli görebiliyorsunuz. Ülkenin başkenti olması nedeniyle bütün kurum ve kuruluşların merkezi buradadır. Kongre binaları, Başkanlık Sarayı ve Yargıtay, Brasilia Katedrali, Televizyon Kulesi ve Paranoa Gölü şehrin öne çıkan özellikleridir.

Brezilya'nın Nüfusu Kaçtır?

2020 yılı itibariyle Brezilya’nın nüfusu 211.742.618’dir. Brezilya bu nüfusuyla, Amerika kıtasında ABD’den sonra ikinci büyük ülkedir. Güney Amerika’nın ise en kalabalık devletidir.

Ülkenin en kalabalık şehirleri 11,2 milyon nüfusuyla Sao Paulo ve 6,6 milyonla Rio De Jenerio şehirleridir. Başken Brasilia’nın nüfusu 2,5 milyondur. Diğer şehirlerin nüfusları 1-2 milyon civarındadır.

Ülke genelinde km²’ye ortalama 22 kişi düşüyor. Güneydoğu bölgesinde bulunan , Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde ise km²’ye 85 kişi düşüyor.

Brezilya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Brezilya’nın yüzölçümü 8.516.000 km²’dir. Bu yüzölçümüyle dünyanın beşinci büyük devletidir. Kuzeyden güneye 4.320 km, doğudan batıya 4.326 kilometredir. Brezilya’nın yaklaşık %90 gibi büyük bir kısmı, Ekvator ile tropikal Oğlak dönencesinde yer alıyor. Brezilya, Amerika kıtasının %21’ini, Latin Amerika’nın %47,7’sini kaplıyor.

Brezilya'nın Uluslararası Telefon Kodu Nedir?

Brezilya’nın uluslararası telefon kodu”+55”’ tir. Başkent Brasilia’nın alan kodu 61, Santos 13, Salvador 71, Rio De Jenairo 21, Sao Paulo 11 ve Recife’nin 81’dir.

Brezilya’da herhangi bir numarayı aramak için önce +55 daha sonra alan kodu, en son olarak da kişinin bireysel telefon numarasını çeviriyorsunuz.

Brezilya'nın Uluslararası Posta Kodu Nedir?

Brezilya’nın posta kodu 5 basamaklıdır. Eyalet ve şehirlere göre posta kodları değişiyor. Öğrenci merkezi olan Sao Paulo posta kodları 01000 ile 01048 arasında, Rio de Janeiro 20000 ile 20715, Fortaleza 60000 ile 60337, Manaus 69000 ile 69075 arasındadır.