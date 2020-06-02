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Bozkırın ortasındaki saklı Cennet Yıldız Şelalesi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet Yıldız Şelalesi

Sivas’ta bulunan saklı Cennet 'Yıldız Şelalesi', gürül gürül akan suyu ve muhteşem görünümüyle kendine hayran bırakıyor. Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi sınırları içerisinde yer alan Yıldız şelalesi, doğal görünümü ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birçok Sivaslının bile varlığından habersiz olduğu şelale, bahar aylarında gürül gürül akan suyuyla ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor. Bozulmayan tabiatı ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale ve çevresi Kovid-19 normalleşme döneminin başlamasıyla vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, şelaleyi ziyaretin ardından bölgede gezinerek eğlenirken, çocuklar ise muhteşem görüntüye karşı salıncaklarda sallanmanın keyfini çıkardı.

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet Yıldız Şelalesi


Şelalenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten beldede yaşayan İsmail Ünalmış, “Doğanın güzelliği ve şelalemizin muhteşem görünüşü dikkat çekiyor. Bu güzellik bizim çevremizde nadir görülen bir durum. Bu günde görmüş olduğunuz gibi insanlar buraya akın akın gelmeye devam ediyor. Bölgede Bizans döneminden kalma mağaralar var. Yeşillik güzel, hava güzel. Biz yöre halkı olarak buranın tanıtılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Bozkırın ortasındaki saklı Cennet Yıldız Şelalesi



“Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel”

Şelaleyi ziyaret etmeye ilk kez arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirten Osman Yıldız, “Bu bölgeden hep gelip geçmişliğim var ama ilk defa arkadaşların vesilesiyle buraya geliyorum. Bu güzellik bana Sızır şelalesini hatırlatıyor. Ovada böyle bir güzelliğin olması mükemmel bir şey. Bu bölgenin turizme kazandırılması lazım” dedi.

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