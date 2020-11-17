Bozkırın ortasında şampiyonlar yetiştiren haralar ziyaretçilerine at sevgisini aşılıyor

Konya'da damızlık safkan atlarından şampiyon tayların yetiştirildiği haralar, sonbahar mevsimiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Ereğli ilçesinde yarış atlarının beslenip bakımının yapıldığı 30'a yakın çiftlikte, safkan İngiliz ve Arap atları için pansiyon hizmeti veriliyor.

Rakım ve iklim şartlarıyla atların yaşamı için uygun ortama sahip ilçenin yaylalarında şampiyon taylar yetiştiriliyor. Yaz aylarına oranla daha az atın konakladığı haralar, sonbaharda doğanın birbirinden güzel renk tonlarıyla daha çekici hale geliyor. Kahvaltı ve yemek hizmetlerinin de bulunduğu haralar, en çok sonbaharda ziyaretçi alıyor. Ziyaretçilerine binicilik deneyimi de yaşatan haralar, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.









At çiftliği sahibi Oğuzhan Özsarı, AA muhabirine, Konya'ya 150 kilometre uzaklıktaki Ereğli'de yarış atlarına pansiyon hizmeti vererek, tay yetiştiriciliği yaptıklarını anlattı. Yarış atlarının yetişmesi ve gelişmesi için ideal iklim özelliklerine sahip bölgenin gün geçtikçe daha çok cazibe kazandığına dikkati çeken Özsarı, aynı zamanda doğayla iç içe olmak isteyenleri de tesislerinde misafir ettiklerini söyledi.









Ereğli'de dört mevsimi de çok güzel yaşayabildiklerini dile getiren Özsarı, sonbahar renklerine bezenen, doğayla iç içe çiftlikleri herkesin görmesi gerektiğini belirtti. Özsarı, "Özellikle sonbaharda at çiftliklerimizi, atçılığa verilen değeri, insanlarımızın gelip görmelerini, desteklemelerini istiyoruz. Sonbaharı, atlarla birlikte bu güzellikler içerisinde herkesin yaşamasını istiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadesini kullandı.