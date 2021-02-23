Bozdağ Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bozdağ Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bozdağ Milli parkı Konya'nın Karatay ilçesine bağlı bir park olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizler de bu parkı ziyaret edebilirsiniz.



Bozdağ Milli Parkı Hakkında Bilgi



Bozdağ milli parkı Konya'nın Karatay ilçesinde yer almaktadır. Geçtiğimiz zamanlarda Konya'da bulunan Bozdağ milli parkı çevresinde Antik Roma dönemine ait iki bin yıllık yeni bir baraj bendi bulunmuştur.



Yetkililer ise bu baraj hakkında bazı bilgiler vermişlerdir. Bu bilgilerden bazıları ise şunlardır; bulunan baraj bendinin ordu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapıldığı söylenmiştir. Ancak bu baraj bendi ordunun yanı sıra yerli halkın su ihtiyacını da karşıladığı görülmektedir. Ayrıca Bozdağ milli parkı yolunun da önceki dönemlerde büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Yalnızca Antik Roma döneminde değil Osmanlı İmparatorluğu döneminde de büyük bir öneme sahip olduğu söylenmektedir.



Bozdağ Milli Parkı Nerede?



Bozdağ Milli parkı Konya il sınırları içerisinde yer almaktadır. Konya ilinin sınırları içerisinde yer almakta olan Bozdağ milli parkı Konya'ya bağlı Karatay ilçesinde bulunmaktadır. Bozdağ Milli Parkı uluslar arası koordinatları da bulunmaktadır. Bu koordinatlar ise şu şekildedir; 37.990589,33.003521.



Bozdağ Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Bozdağ Milli Parkı Konya iline bağlı olan Karatay ilçe sınırları arasında yer almaktadır. Çeşitli ziyaretçilere ev sahipliği yapan Bozdağ Milli Parkına ise kişisel arabanızla gidebilirsiniz. Konum bilgisine ise çeşitli internet adreslerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Bu adrese ulaşmanızın ardından teknoloji yardımı alarak navigasyon ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Günümüzde teknolojinin ilerlemiş olmasından dolayı insanların harita kullanmalarına gerek kalmadan teknoloji sayesinde konum bulmaları oldukça kolaylaşmıştır. Tam olarak konum isteyen ziyaretçiler ise uluslar arası koordinatları navigasyon arama bölümüne girdikleri takdirde konuma rahatlıkla ulaşabilirler.



Bozdağ Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Bozdağ Milli parkı konaklama kamp bilgileri ise şu şekildedir; Bozdağ milli parkında kamp olanakları oldukça düşüktür. Yaz mevsiminin kısa sürmesi ve kış şartlarının oldukça sert geçtiğinden dolayı iklim olarak yılın çoğu döneminde kamp imkanı vermemektedir. Ancak yaz döneminde kamp yapmak isteyen kişiler rahat bir biçimde kamp yapabilirler. Ancak kış döneminde Konya'yı ziyaret etmek isteyen ve Bozdağ Milli Parkına göz atmak isteyenler açısından da konaklama imkanları bulunmaktadır.



Bozdağ milli parkı Karatay ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı ziyaretçiler il merkezinde bulunan pansiyon ve otellerde konaklama yapabilirler. Her ekonomik bütçeye uygun imkanlar bulunmaktadır. Bozdağ Milli parkına ulaşım ise taksi ya da özel araç ile yapılabilmektedir.



Bozdağ Milli Parkı Giriş Ücreti



Bozdağ Milli parkı giriş ücreti hakkında tam olarak internet sitelerinde bilgi yer almamaktadır. Yanlış bir bilgilendirme yapılmanın önüne geçmek amacıyla ücret hakkında tam olarak bir tespit yapılmamıştır. Ancak son alınan bilgilere göre Bozdağ Milli Parkına giriş ücreti bulunmamaktadır.



Bozdağ Milli Parkı Özellikleri



Bozdağ Milli parkı Konya ili sınırları içerisinde bulunan milli parklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bozdağ Milli parkı bulunduğu bölge itibariyle çok önceki dönemlerde çeşitli devletlere ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan bazıları Antik Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğudur. Aynı zamanda Bozdağ Milli Parkı yolu güzergah olarak da önceki dönemlerde büyük bir öneme sahip olduğu düşünülen bir milli parktır.