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Bozcaada'daki tesislerin kapalı kalma süresi 31 Mayıs'a uzatıldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Bozcaada'daki tesislerin kapalı kalma süresi 31 Mayıs'a uzatıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Daha önce, tesislerin 30 Nisan tarihine kadar kapalı olacağı açıklanmıştı.

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Her yaz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında artış yaşandı. Bunun üzerine de Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerinin, 19 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı aldı.

Bozcaadadaki tesislerin kapalı kalma süresi 31 Mayısa uzatıldı


Salgının devam etmesi nedeniyle Bozcaada Belediyesi tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında, adadaki konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Bozcaadadaki tesislerin kapalı kalma süresi 31 Mayısa uzatıldı


Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, sosyal meyda üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Bozcaadalı hemşehrilerim, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında varılan tam mutabakat neticesinde, viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla daha önceki mutabakatla tedbiren 30 Nisan'a kadar geçerli olması öngörülen tüm konaklama tesislerinin tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması uygulaması, görülen lüzum üzerine, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak, bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır. Halkımıza ve işletmelerimize önemle duyurulur" dedi.

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