MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBozcaada’da oteller kapalı kalacak
GeriSeyahat Bozcaada’da oteller kapalı kalacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Bozcaada’da oteller kapalı kalacak
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Bozcaada’da oteller kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıklamasının ardından Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde de karantina uygulaması, konaklama tesislerinin durumu ve feribot seferlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29 Mayıs tarihinden itibaren adaya yapılan karşılıklı feribot seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üçe çıkarıldı. Seferlerin önümüzdeki günlerde duruma göre yeniden değerlendirileceği belirtildi. Bozcaada Belediyesi'nin daha önce aldığı ilçedeki tüm konaklama tesislerinin 31 Mayıs'a kadar kapalı olması kararı da 22 Haziran'a uzatıldı. Bu tarihe kadar oteller müşteri kabul etmeyecek. Tesislerin ne zaman açılacağına ilişkin karar Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ile birlikte yapılacak değerlendirme sonrası belirlenecek.

Bozcaada’da oteller kapalı kalacak


İkametgahı Bozcaada’da bulunan vatandaşların Çanakkale ve Ezine'ye günübirlik gidip gelmeleri halinde uygulanan 14 günlük karantina da kalktı. İl dışından gelenlere ise 14 gün karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bozcaada'da da kafeler, lokantalar, restoranlar 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar açık olacak.

Bozcaada’da oteller kapalı kalacak



Alınan sıkı önlemler sayesinde Türkiye’de Covid-19 vakasının görülmediği ender yerleşim yerlerinden Bozcaada’da normalleşme sürecine ilişkin plan hazırlanmış, Bozcaada Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanan taslak planda yer alan sert önlemler ve kısıtlamalar dikkat çekmişti. Belediye bu sezon adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ya da araçlı olarak geçişinin yasaklanmasını önermişti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle