Bozcaada Plajları 2020 - Bozcaada'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Bozcaada plajları Türkiye'nin en güzel plajları arasındadır. Ülkemizden her yıl binlerce kişi Bozcaada'yı tatil için tercih etmektedirler.

Bozcaadada'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Ayazma Plajı

Ayazma plajı belki de Bozcaada'nın en çok tercih edilen ve en çok yüzülen plajlarından birisidir. Bozcaada merkezine geldikten sonra Ayazma plajına giden birçok otobüs bulunmaktadır. Dolayısıyla bu plaja ulaşım son derecede kolaydır. Bundan ötürü de Ayazma plajı fazlaca tercih edilmektedir. Ayazma plajına giriş ücretlidir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti bu ücrete dahil değildir. Ayazma plajına eğer gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka erkenden gelmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü plaj oldukça yoğun olmaktadır.

2) Çayır Plajı

Çayır plajı da Bozcaada'nın en ünlü plajlarından birisidir. Özellikle sakin ve temiz olmasından ötürü Bozcaada'ya gelenlerin tercih ettiği plajların başında çayır plajı gelmektedir. Çayır plajına geldikten sonra pek çok aktiviteyi burada yapabilirsiniz. Deniz su sporları burada oldukça fazla tercih edilmektedir. Aynı zamanda burada yine şemsiye ve şezlong kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Ücret karşılığında bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Son derecede temiz bir plaj olan Çayır plajı gözde plajlardan birisidir.

Bozcaada'da Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Tuzburnu Koyu

Bozcaada'nın tercih edilecek ücretsiz plajları arasında Tuzburnu koyu yer almaktadır. Tuzburnu koyunun suyu oldukça temiz ve muhteşem bir plaja sahiptir. Tuzburnu koyuna gelmek istiyorsanız mutlaka erken gelmelisiniz. Çünkü geç vakitlerde burada yer bulmak neredeyse imkansızdır. Girişi tamamen ücretsiz olan Tuzburnu koyuna merkezden hem toplu taşıma hem de özel araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda pek çok hizmet yine bu ücretsiz plajda yer almaktadır.

2) Tekirbahçe Koyu

Bozcaada'nın sessiz sakin yerlerinden birisi olan bu koy gezilesi görülesi bir koydur. Hem şezlong hem de şemsiye kiralayabileceğiniz bu koy en çok tercih edilen plajlar arasındadır. Tekirbahçe koyu sosyal medyadan da sıklıkla paylaşılmaktadır. Bundan dolayı buranın ünü de geçtiğimiz yıla göre artmıştır. Duş ve tuvalet imkanlarının bulunduğu bu koy içerisinde bir de işletme bulunmaktadır. Bu işletmede her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Girişler ücretsiz olup şezlong ve şemsiye kiralama ücrete tabidir.

3) Ayana Koyu

Ücretsiz plajlardan olan ayana koyu da muhteşem suya sahip bir plajdır. Ayana koyu içerisinde herhangi bir tesisin olmaması buranın en önemli dezavantajlarından birisidir. Bu yüzden buraya gelmeyi düşünüyorsanız önceden hazırlıklı gelmenizde fayda var. Çok güzel ve temiz bir suya sahip olan bu plajda güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bozcaada'nın en sevilen koyları arasında bu koy yer almakta olup her yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır.