Bozcaada Nerede? Bozcaada'ya Nasıl Gidilir? Bozcaada Gezilecek Yerler

Muhteşem doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile daha pek çok farklı özellikleri eşliğinde, Bozcaada en çok ziyaret edilen alanlardan biridir. Özellikle tarihi evleri ve eskileri anımsatan yapısı birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Türkiye'nin değişik noktalarında rahatlıkla bu bölgeye ulaşım güvenli şekilde sağlanabiliyor.

Bozcaada Nerede?

Çanakkale'ye bağlı bir ada olan Bozcaada, aynı zamanda Ege'nin kuzeyinde yer almaktadır. Türkiye'nin 3. büyük adası olduğunu söylemek mümkün. Akdeniz iklimine sahip bir adı olarak düşük bir nemi bulunur. Çanakkale üzerinden adaya feribot aracılığıyla ulaşma imkânı elde edilebilmektedir.

Resmi kayıtlara göre yaklaşık 2000’in biraz üzerinde nüfusu bulunurken, yaz aylarında gelen turistler ile beraber nüfusu 10000’in üzerine çıkmaktadır. Bu yönüyle Ege bölgesinde yer alan ve Çanakkale'de bulunan, beğeniyle ile en çok gezip görülen adalardan biri olduğunu söylemek mümkün.

Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Bozcaada'ya Çanakkale üzerinden Feribot ile ulaşım sağlanmaktadır. Ezine ilçesinin Geyikli belgesinden yıl boyunca sürekli feribot seferleri gerçekleşmektedir. Yaz ve kış seferleri süre açısından farklılık gösterebilmektedir. Hem bireysel olarak hem de araçla beraber feribotlara binmek mümkün.

Arabayla ulaşabilmek için ise İstanbul üzerinden Tekirdağ, Gelibolu, Çanakkale ve Ezine güzergahını takip etmek gerekmektedir. Daha sonra Geyikli belgesine ulaşmak suretiyle feribotu kullanarak Bozcaada’ya geçilebilir. İstanbul'dan aynı zamanda hızlı feribot ile alternatif olarak Çanakkale ve oradan Bozcaada'ya geçiş bulunmaktadır. Bununla beraber pek çok farklı bölgedeki güzergahı takip etmek suretiyle Bozcaada’ya ulaşım bulunuyor.

- İzmir üzerinden Ayvalık ve Akçay vasıtasıyla,

- Ankara’dan ise Bursa vasıtasıyla,

Bu rotalar Ezine ve Biga ile Bandırma güzergahı üzerinden Çanakkale’ye ulaşım imkanı tanımaktadır. Daha sonra bu bölge itibarıyla feribot üzerinden Çanakkale ulaşım sağlamak mümkündür. Aynı zamanda Çanakkale'ye Türkiye'nin pek çok farklı noktasından hava yolu ya da karayolu kapsamında otobüs seferleri ile ulaşmak mümkün. Böylece Ezine ilçesinin Geyikli beldesine ulaşım sağlayan feribot aracılığıyla Bozcaada'ya ulaşım sağlanabilir.

Bozcaada’ya en yakın Havalimanı ise Çanakkale'de yer almaktadır. Yaz aylarında her gün uçuş imkanı bulunurken kış aylarında ise Ankara ve İstanbul üzerinden farklı zaman dilimlerinde seferler bulunmaktadır. Bu seferleri kullanarak havayolu aracılığı ile güvenli şekilde bölgeye ulaşmak oldukça kolay.

Bozcaada Gezilecek Yerler

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve temiz havası ile beraber Bozcaada yıl boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Özellikle en güzel gün batımını sergileyen noktalardan biri olduğu biliniyor. Şehirlerin boğucu havasından kurtularak Bozcaada'nın sakin ve huzurlu yerleri üzerinden harika bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Antik çağlardan günümüze kadar ulaşmış tarihi eserleri, taş evleri ve Rum evleriyle beraber kendine has havası gelen ziyaretçileri büyülemektedir.

- Harika Ada sokakları,

- Bozcaada Kalesi,

- Şarap fabrikaları,

- Ayazma Manastırı,

- Göztepe,

- Bozcaada Müzesi,

- Rüzgar Gülleri,

- Ayazma Plajı,

- Akvaryum koyu,

- Polente Feneri,

- Mitos Plajı,

- Meryem Ana Kilisesi,

- Sanat Galerileri,

- Rum Mahallesi,

Bu gibi daha birçok farklı ve özel noktaları zevkle ziyaret edebilir ve Bozcaada'nın keyfine en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.

Bozcaada'da Nerede Kalınır?

Bozcaada’da konaklama gerçekleştirebileceğiniz pek çok farklı butik otel bulunmaktadır. Bütçenize uygun olarak farklı oteller üzerinden tercih yapabilir; dilediğiniz kadar konaklama gerçekleştirebilirsiniz.