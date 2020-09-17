Boyalık Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Boyalık Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Yaklaşık olarak 4 kilometre uzunluğa sahip olan bu efsane Boyalık Plajı, İzmir ilinin çeşme ilçesinin kuzey kesimindeki Ilıca ile Çeşme arasında yer almaktadır. Doğal güzelliklere ev sahipliği yapan bu plaj turistler tarafından da her zaman büyük değer görmektedir.

Boyalık Plajı Hakkında Bilgi

Boyalık plajı, Çeşme şehir merkezine en yakın olan kumluk plajlar arasında yer almaktadır. Bu plajı günümüzde son yıllarda özellikle deniz tatili yapılacağı zamanlarda akla hemen hemen nerdeyse ilk gelen plaj yerlerinden olmaktadır. Bu plajı gerek manzarası ve eşsiz denizi ile gerek ise harika kumsalı ve çeşme tarafına yolu düşen herkes tarafından görülmesi gereken bir plajdır.

Boyalık Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Boyalık plajı, İzmir ilinin çeşme ilçesinde yer almaktadır. Bu plaj, Boyalık Mahallesinde bulunmaktadır. Plaj Çeşme’ye yaklaşık olarak 3 kilometre mesafede olan bir yerdedir. Buraya ulaşım toplu taşıma ile kolayca ulaşabilmektedir. Ayrıca özel araç ile gelmek isteyen kişiler için çeşme şehir merkezinden plaja kadar tabelaları takip ederek bu bölgeye rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Boyalık Plajı Özellikleri

Boyalık plajı Çeşme’ye gezmeye gelen her yaştan insan için her zaman uğrak noktadır. Bu plajdaki suyun dibi çok ince kum bir tabakasından oluşmakta olup uzunluğu ve de plaj yapısı ile de en güzel plaj olma özelliklerini taşımaktadır. Bu plajdaki deniz turkuaz bir renge sahip olmaktadır. Deniz tüm güzelliği ve temizliği ile gelenleri karşılamaktadır. Boylu boyunca uzanan bu plaj hiç şüphesiz berrak ve tertemizdir. Bu nedenle bazen denizde yüzerken balık gibi canlılar ile karşılaşmak oldukça yüksektir. Deniz derinliği bakımından ise çok sığ bir yapısı olmaktadır.

Boyalık Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Boyalık plajında yaz sezonu ya da bahar sezonu kamp yapmak mümkündür. Fakat yaz sezonunda her zaman yer bulmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ya önceden gelinmesi gereklidir ya da gelecek olan kişiler daha sakin olan yaz ayları dışındaki ayları seçmelilerdir. Boyalık plajında kamp yapmak kişiye hiç yaşamadığı mutluluğu ve hazzı yaşatacaktır. Çünkü uyanınca direk karşınızda hiç şüphesiz ki mis gibi kokulu masmavi bir deniz olacaktır. Sabahın ilk saatlerinde böyle bir güzellik ile uyanmak her kişiye nasip olmamaktadır. Bu neden ile mutlaka denenmesi gereklidir.

Boyalık Plajı Giriş Ücreti

Ülkemizin vazgeçilmez tatil beldesi haline gelmiş olan İzmir Çeşme de Boyalık plajı genel bir halk plajı olarak geçmektedir ve bu neden ile Boyalık plajına giriş ücretsiz olmaktadır. Halka açık olan bu plaj bu özelliği sayesinde insan ayırt etmeden herkesin rahat bir şekilde tatilini yapabilmesine imkan vermektedir. Bu plaja gelen kişiler havlusunu boş bir yer bulup bu alana serip keyif yapabileceği gibi, aynı zamanda plaj içerisinde yer alan pek çok sayıdaki işletmelerden birini de tercih ederek keyif yapılabilir. Ayrıca Boyalık plajındaki bu işletmelerin bazılarında su sporları yapmak da mümkün olmaktadır.