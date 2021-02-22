Bouvet Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bouvet Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bouvet Adası, Ümit Burnu'nun 2.400 km güneybatı bölgesinde yer alır. Antarktika kıtasına 1600 km kuzeyinde bulunan bir adadır. 1930 yılından beri ada Norveç'e bağlıdır. Bunun yanında adada otomatik meteoroloji istasyonu da bulunur.

Bouvet Adası Hakkında Bilgi

Bouvet Adası, Güney Atlantik'te bulunan adalardan biridir. Ada, 1739 yılında Fransız kaşif olan Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier tarafından keşfedilmiştir. Adanın neredeyse her yerinde buzullar vardır. Bu sebeple de adada yaşam yoktur.

Adaya yalnızca bir organizasyon ile gidilebilir. Buzullar bulunması sebebi ile inişler adaya çok zor olmaktadır. Bu sebeple de araştırmacılar adaya çoğunlukla havayolu ile gitmeyi tercih etmektedir.

Adanın yüzölçümü yaklaşık olarak 49 km2 civarındadır. Adanın denizden seviyesinden yüksekliği ise 935 m civarındadır. Ada çevresinde bulunan buz kütleleri nedeni ile buraya çıkmak çok zor olmaktadır.

Bouvet Adası Tarihi

Bilim insanlarına göre ada yaklaşık olarak 2000 yıl önce bir volkan salınımı sonucunda meydana gelmiştir. Bouvet Adası, 20. yüzyılın ikinci döneminde nükleer deneyler için kullanılmıştır. Ancak bu bilgiler resmi değildir.

Günümüzde Bouvet adasında bir otomatik meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Adaya en yakında bulunan yerleşim yeri ise yaklaşık olarak 2500 km uzakta bulunmaktadır. Burası ise Cape Town olarak bilinmektedir.

Bouvet Adası Nerede?

Bouvet Adası, Subantarktik'te bulunan bir adadır. Bu ada 1930 yılında Norveç'e bağlanmıştır. Antarktika kıtasına yaklaşık olarak 1100 mil uzaklıkta yer alır. Bu adanın Dünyadaki en ıssız ada olduğu bilinmektedir. Bouvet Adasına en yakın olan kara ise Güney Afrika kıtasıdır. Burası adaya 1600 mil uzakta bulunur.

Bouvet Adasına Nasıl Gidilir?

Bouvet Adası buzullarla çevrili olması sebebi ile karaya çıkmak çok zorlu olmaktadır. Bu sebeple adaya gidecek olan araştırmacılar çoğunlukla helikopter ile gitmeyi isterler.

Bouvet Adası Gezilecek Yerler

Bouvet adası ıssız bir ada olması sebebi ile gezilecek çok fazla bir yer bulunmamaktadır. Gezilebilecek bir kaç yerden bir tanesi Olavtoppen tepesidir. Burası adanın en yüksek bölgesi olma özelliğine sahiptir. Olav tepesi, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 780 metrelik bir yükseklikte bulunur. Burası adanın kuzey kısmında yer almaktadır.

Lykketoppen, adanın dikkat çeken zirvelerinden biridir. 765 metre yüksekliğe sahiptir. Lykketoppen zirvesinin çevresi oldukça kalın olan bir kar kütlesi ile çevrilidir. Bu zirve adanın güneybatısındadır.

Issız bir ada olmasına rağmen bu adada 1964 yılında bir bot bulunmuş ve botun içinde de çeşitli malzemelere rastlanmıştır. Fakat bottaki yolcuların başına ne geldiğine dair herhangi bir ipucu bulunamamıştır. Bu bot bu sebeple adanın şüphesiz en gizemli parçasıdır.

Bouvet Adası Konaklama Şartları

Bouvet Adası ıssız bir adadır ve üzerinde insan yaşamamaktadır. Bu sebeple adada konaklama yapabileceğiniz bir yer bulunmamaktadır.

Bouvet Adası Özellikleri

Bouvet adası turistik amaçla gidilip gezilecek bir yer değildir. Çoğunlukla buraya araştırmacılar ile macera arayan kişiler gelmektedir. Buradaki ıssız ada hayatını ve adanın etrafındaki buzulları görmek isteyen kişiler gezi turları ile burayı ziyaret edebilmektedir.

Adanın bulunduğu bölge iklim koşulları bakımından elverişsiz olduğu için gemi ile gidilmesi durumunda adaya çıkmak oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple helikopter ile gitmek çok daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.