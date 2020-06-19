Bosna Herkek'in şehirleri neler? Bosna Hersek başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Bosna Hersek coğrafi konum itibari ile Avrupa'nın balkanlar bölgesinde yer almaktadır. Balkanların en küçük yüz ölçüme sahip olan ülkelerinden olan Bosna Hersek yüzölçümüne göre nüfusu yoğun bir ülkedir. Bosna Hersek'te pek çok etnik grup yaşamaktadır. Özellikle ülkede baskın olarak Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar yaşamaktadırlar. Bundan dolayı Bosna Hersek'in resmi dili ise Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçadır. Bosna Hersek'in para birimi ise Konvertıbıl Mark'dır. Çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülke Balkanlar'da hızla gelişmekte olan ülkelerden biridir.

Bosna Hersek halkının hepsine Bosnalı denilmektedir. Sırp ve Hırvat'ta bu grupta değerlendirilir. Bosna Hersek federasyon ile yönetilen ülkelerden biridir. Bosna Hersek bölünmüş bir ülkedir. Ülkenin bölünmüşlüğü ise günümüzde hala devam etmektedir. Bosna Hersek'te karasal iklim hakimdir. Yazları kurak ve sıcak kışları ise oldukça sert ve soğuk geçmektedir. Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Brçko olarak 3'e bölünmüş bir ülkedir. Bosna Hersek kömür, demir, bakır, krom, çinko bakımından zengin bir ülkedir. Ülke bu madenleri çıkartıp işleyip ihraç etmektedir.

Bosna Hersek'te trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ise ".bs" şeklinde bitmektedir. Bosna Hersek savaşından sonra Bosna Hersek Daylon antlaşmasını imzalamıştır. Daylon antlaşmasına göre ülke 3 bölgeye bölünmüştür. Bosna Hersek'in yerli halkının çoğu Müslüman'dır. Ülkede Müslüman olmayan diğer etnik gruplar ise Sırplar ve Hırvatlardır. Ülkede tipik olarak ise Akdeniz iklimi hakimdir. Bundan dolayı ülkede tarımcılık faaliyetleri de gelişmiştir.

Bosna Hersek'in Şehirleri Neler?

- Saraybosna

- Mostar

- Travnik

- Tuzla

- Banja Luka

- Bihac

- Srebrenitsa

- Neum

- Trebinje

- Zenica

- Jajce

- Prijedor

- Pocitelj

- Srebrenik

- Visoko

- Ilidza

- Jablanica

- Brçko

- Livno

- Koniçe

- Gorajde

- Zvornik

- Blagay

- Bijelijna

- Gradacac

- Kakan

- Sanski Most

- Tesanj

- Vitez

- Velika Kladusa

- Cazin

- Doboj

- Zavidovici

- Bosanska Krupa

- Gracanica

- Lubuşka

- Donji Vakuf

- Bugojno

- Zivinice

- Gomji Vakuf

- Zepce

- Derbent

- Nevesin

- Bosanski Petrovac

- Teslic

- Gradişka

- Lukavac

- Novi Travnik

- Laktası

- Sokolçe

- Kalesija

Bosna Hersek'in Başkenti Neresidir?

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dır. Saraybosna aynı zamanda Bosna Hersek'in en büyük şehridir. Nüfusu 600 bin olan Saraybosna en yoğun nüfusa sahip olan şehirdir. Saraybosna'nın rakımı 518 metredir. Saraybosna'nın tarihi antik çağa kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar boyunca Osmanlı imparatorluğu hakimiyetinde kalan Saraybosna aynı zamanda Osmanlı dönemine ait eserleri de günümüzde taşımaya devam etmektedir. Saraybosna yaşanan Bosna savaşında ise büyük hasar görmüştür.

Bosna Hersek'in Nüfusu Kaçtır?

Bosna Hersek'in toplam nüfusu 3.3 milyondur.

Bosna Hersek'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Bosna Hersek'in toplam yüzölçümü 51.197 kilometre karedir.

Bosna Hersek'in Telefon Kodu Nedir?

Bosna Hersek'in uluslararası telefon kodu +387'dir.

Bosna Hersek'in Posta Kodu Nedir?

Bosna Hersek'in posta kodu 42250'dir.