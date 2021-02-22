Borneo Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Borneo Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Brunei Krallığı, Malezya ve Endonezya tarafından paylaşılan Borneo adasının adını Hollandalı kaşifler koymuştur. Geyik Mağarası, dünyanın en büyük çiçeği ve dünyanın en küçük filleri bu adada bulunmaktadır.

Borneo Adasının Tarihi

Pek çok isimle bilinen ada, 16. Yüzyılda keşif çağında Brunei Krallığının Avrupa ile temasından sonra Borneo olarak bilinmektedir. Brunei şehrinin 1601 antik haritasında Borneo olarak isimlendirilmiştir. Brunei kelimesi, Sanskritçe su anlamına gelen váruṇa ya da Hint yağmur tanrısı olan Varuna'dan meydana gelmiştir.

Yerel halk ise adaya Kalimantan diyordu. Bu kelimenin nemli ve sıcak tropikal havasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha önceleri başka isimlerle bilinen ada, 977’de Çin kayıtlarında Bo-ni, 1365’te Tanjungpura Krallığı adası olarak bahsedilmiştir.

Borneo tarihinde Ticaret önemli bir rol oynamıştır. Çin, Hindistan ve Malay-Endonezya adalarıyla yapılan ilk ticaret, adanın bazı bölgelerine Budizm'in ve Hinduizm'in girmesine sebep olmuştur.

1891'de Hollanda ve İngiltere arasında Hollanda Borneosu ile İngiliz Borneosu’nun sınırlarını tespit etmek için bir anlaşma yapılmıştır. 1949'da ki bağımsızlığından sonra Hollanda Borneosu Kalimantan adıyla Endonezya'nın bir parçası olmuştur. Kuzey Borneo ile Saravak’da Malezya Federasyonu'na bağlanarak 1963'te İngiliz yönetiminden kurtulmuştur.

Borneo Adasının Nerededir?

Asya’nın en büyük adası Borneo, güneydoğu Asya Denizcilik Bölgesinin merkezinde yer alır. Sumatra’nın doğusunda, Sulawesi’nin batısında ve Java’nın kuzeyinde konumlanır. Borneo adasının kuzeyi Güney Çin Denizi ile çevrelenir. Borneo adası, buz devrinin sonunda suların yükselmesiyle birlikte anakaradan ayrılmadan önce Asya’nın bir parçasıydı.

Borneo Adasına Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan direkt olarak Borneo’ya uçuş bulunmamaktadır. En rahat ulaşım Singapur aktarmalı uçuşlar ile sağlanır. İstanbul – Kuala Lumpur arası yaklaşık olarak 10,5 saat sürmekte, Kuala Lumpur’dan Borneo Adası’ndaki Sabah şehrinin ana merkezi Kota Kinabalu’ya yaklaşık 2,5 saat süren bir uçuşla ulaşım sağlanabilir.

Borneo Adasına Ne Zaman Gidilir?

Borneo adası oldukça nemli ve sıcak bir iklime sahiptir. Genellikle tüm yıl ekvatora yakın olmasından dolayı iklim özelliklerini gösterir fakat özellikle nisan ve kasım ayları arasında yağmur ormanlarının aldığı fazla yağış ve yükseklere çıktıkça sıcaklığın azalmasından dolayı daha ekonomik seyahat planı yapılabilir. Yağışlarıyla da keyif veren Borneo adası turistik açıdan pahalıdır.

Borneo Adasında Nerede Kalınır?

Pek çok konaklama seçeneği bulunduran Borneo adasında, küçük bungalowları tercih edebileceğiniz gibi resort otellerde de konaklayabilirsiniz. Semporna’da Lee’s Guesthouse, Kota Kinabalu’da Tropicanna Guesthouse’ta konaklayabilirsiniz.

Borneo Adasında Ne Yapılır?

Muhteşem bir flora ve faounaya sahip olan Borneo adası, UNESCO tarafından koruma altına alınmış pek çok canlı türü barındırmaktadır. Adanın milli parklarında birçok endemik bitki türü, boynuz gagalı kuşlar, dünyanın en büyük çiçeği ve minik filler doğal ortamlarında mutlaka görülmelidir. Özellikle denizaltı yaşamını görmek ve güzelliklerine tanık olmak için tüplü dalış ve şnorkel tercih edilebilir. Yerli halkın pirinç şaraplarını, danslarını ve kültürlerini mutlaka deneyimlemek gerekir.

Adanın orta kuzey kısmında yer alan Gunung Mulu Milli Parkı görülmeli, Lang’s Mağarası ve Deer Mağarası ziyaret edilmelidir. Yarasaların özellikle gün batımında mağaralarından çıkarken oluşturdukları manzara büyüleyicidir. Bu mağaralara bin bir çeşit bitki ve hayvan türlerinin bulunduğu yağmur ormanlarından geçerek ulaşılıyor. Aynı zamanda deniz seviyesinden 4042 metre yüksekliği olan Kinabalu Dağı görülmesi gereken yerlerden biridir.