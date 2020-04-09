Bordo Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Dünyadaki çoğu ülkede ülkemizi temsil etmek üzere Türk Konsoloslukları bulunmaktadır. Türk Konsolosluklar o ülkede yaşayan Türklerin evlenme, boşanma, nüfus işlemleri ve pasaport işlemleri gibi işlerinden sorumludur. Bordo Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Bordo Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilenleri sizler için cevapladık.
Bordo Türk Başkonsolosluğu Fransa'da yer almaktadır. Randevu alım işlemleri için belirli saatler belirlenmiştir. Sizde işlemlerinizi gerçekleştirmek için randevu alabilirsiniz.
Bordo konsolosluk Fransasının güneybatısında Bordeauxda bulunmakradır. Belirli görev yerleri bulunmaktadır. Ariège, Charente, Charente Maritime, Corrèze, Dordogne, Halute Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne, Haute Vienne görev yerleridir.
Bordu Türk Başkonsolosluğu Adresi
Bordo Türk Başkonsolosluğu Fransa'da yer almaktadır. Açık adresi: 29, Allées de Chartres 33000 Bordeaux
Bordo Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Bordo Türk Başkonsolosluğunda belirli saatlerde randevu alınıp işlemler tamamlanmaktadır. Telefon numarasından bilgi almak mümkündür. Telefon numarası şu şekildedir: +33 5 57 99 77 20
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