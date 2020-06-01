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Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor

Bolu'nun doğa harikası tabiat parkları ve milli parkı, bugün itibariyle koronavirüs önlemlerine devam edilerek ziyaretçilere açılıyor.

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Doğa turizminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olan Bolu'da, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkıkoronavirüs tedbirleriyle yeniden ziyaretçilere açıldı. Abant, Gölcük ve Yedigöller'de spor, yürüyüş ve gezi gibi faaliyetlere sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması şartıyla izin verilecek. Ancak mangal yapmak yasak olacak.

Bolunun doğa harikaları ziyarete açılıyor


Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halka açık alan olan park, bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerlerinde; piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma (mangal hariç) faaliyetleri belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran’dan itibaren yapılabilecektir. Ziyaretçilerimizin kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Bolunun doğa harikaları ziyarete açılıyor


'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK’

İşletmesi Bolu Belediyesi tarafından yapılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Cennet olarak tabir ettiğimiz Gölcük her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyordu. 27 Mart genelgesiyle kapatılmıştı. Yeni genelgeyle birlikte açılıyor. Biz de bu konuyla ilgili tedbirlerimiz aldık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Bu açılış geçtiğimiz yıllara göre tedbirli bir şekilde devam edecek” dedi.

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