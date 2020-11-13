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Bolu'da oteller, doğasever tatilciler için hazır
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Bolu'da oteller, doğasever tatilciler için hazır

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı ara tatilde, ziyaretçilerini bekliyor. Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bölgedeki otellerde yüzde 70 gibi bir doluluk bekliyoruz. Özellikle yarından itibaren aile ağırlıklı misafir bekliyoruz" dedi.

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Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, okulların ara tatile girmesiyle doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyükşehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ile kaplıcaları ve yüksek rakımlı yaylaları her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Bolu'nun doğa harikalarının ara tatilde de ilgi görmesi bekleniyor.

Boluda oteller, doğasever tatilciler için hazır


Bolu'daki otellerde ara tatil için rezervasyonlar alınmaya başlandı. Normal zamanda yüzde 30 doluluk oranları olan otellerin ara tatilde yüzde 70 oranda dolu olması bekleniyor.

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, otellerde pandemi tedbirlerinin alındığını söyledi. Ergül, "Bolu'da şu anda mevcut rezervasyon durumlarının yüzde 30'larda gidiyordu. Ama yüzde 70 gibi bir doluluk bekliyoruz bölgemizde. Bolu'nun en güzel zamanları şu anda. Sonbahar güzellikleri var. Gölcük, Abant ve Yedigöller'de tam bir renk cümbüşü var. Ara tatilin de bu döneme gelmesi turizmciler için de iyi olacak. Otellerimizin tamamında güvenli turizm sertifikası var. Pandemi kurallarına uygun olarak hijyen, maske, mesafe kuralları uygulanıyor. Açık büfeler Covid-19’a göre düzenlendi. Gelecek misafirlerimiz güvenli şekilde tatillerini yapabilecekler" dedi.

Boluda oteller, doğasever tatilciler için hazır


Yarın itibariyle tatilcilerin gelmesini beklediklerini kaydeden Ergül, "Yüzde yüz doluluk beklemiyoruz. Ama yüzde 70 gibi bir doluluk bekliyoruz. Özellikle yarından itibaren aile ağırlıklı misafir bekliyoruz" diye konuştu.

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