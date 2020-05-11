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Bolu’da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Bolu’da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor

Bolu'da, koronavirüsten salgınından korunmak isteyenler, yaylalara akın etti. Kentin en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken At Yaylası'na gelenler, doğayla iç içe ve insandan uzak ortamda yaz aylarını geçirmeyi planlıyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu'nun doğal güzelliğiyle turizm yerlerinden olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı ziyaretçilere kapatıldı. Abant, Gölcük ve Yedigöller'e gidemeyenler, hafta sonu az bilinen Karamanlar Göleti'ne gitti. Günübirlik ziyaret ettikleri gölet etrafında dolaşanlar, sessiz ve sakin ortamda doğal güzelliğin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, koronavirüs günlerinde şehirden uzaklaşıp, doğal ve az insanın bulunduğu ortamlara gelmenin kendilerini iyi hissettirdiğini söyledi.

Bolu’da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor


Bolu'da yaşayanlar da şehirden uzaklaşıp, yaylalara gitmeyi tercih etti. Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası doldu. Bolu'nun en büyük yaylalarından olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken At Yaylası'na gelenler, doğayla iç içe ve insandan uzak ortamda yaz aylarını geçirmeyi planlıyor.

Bolu’da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor

Bolu’da koronavirüsten kaçanlar, yaylalarda inzivaya çekiliyor




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